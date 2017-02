Avocatul Poporului ataca la CCR Ordonanta pe Codurile Penale

Avocatul Poporului ataca la Curtea Constitutionala Ordonanta pe Codurile Penale.

„Am primit aseară de la domnul procuror o scrisoare în care mă roagă să iau în considerare unele critici de neconstituționalitate Am avut în vedere și acest document. Unele idei au fost preluate chiar în textul excepției, celelalte nu am reușit să le examinăm. Am decis să ridic excepția de neconstituționalitate a ordonanței 13/2017. Aceasta va pleca în câteva minute spre CCR”, a spus Victor Ciorbea.

„Guvernul a spus că ordonanța că este necesară pentru a transpune o directivă a UE, ori verificând acea directivă am constatat că termenul de implementare este 1 aprilie 2018. Prin urmare este un termen suficient de lung pentru a putea fi dezbăută în cadrul Parlamentului pe baza unui proiect de lege. Nu se justifică adoptarea ordonanței de urgență. În legătură cu acest aspect, CCR a precizat în decizii mai vechi că se justifică ordonanța de urgență în cazul în care se declanșează procedura de impeachment, ceea ce nu este cazul în speță”, a adăugat Avocatul Poporului.

„A limita abuzul în serviciu numai la încălcări aduse legii, ordonanțelor de urgență și a nu ne referi la celelalte acte normative înseamnă a scoate de sub incidența legii penale activitatea aproape întregii administrații din România”, a atras atenția Avocatul Poporului.

