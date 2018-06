Aviz pozitiv pentru Felix Banila la sefia DIICOT: Nu pot spune ca stapanesc o limba straina

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Avizul CSM este unul consultativ, iar ultimul cuvant ii apartine presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit CV-ului, Felix Banila nu a lucrat niciodata la DIICOT. Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca va trimite presedintelui Iohannis propunerea.

Totodata, pus de jurnalisti sa comenteze pozitia exprimata de Iohannis ca decizia CCR privind-o pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi ar incalca independenta justitiei, Toader a lansat un atac la adresa sefului statului.

“Ce daca a spus presedintele Iohannis, ce a spus el nu face parte din Biblie. El este Presedintele Republicii, nici eu, nici dansul nu ne pricepem la toate. Asteptam motivarea deciziei. Avem un principiu in Constitutie, care spune ca procurorii sunt sub autoritatea ministrului. Ministrul Justitiei nu-l intreaba de probe pe procuror, ce se intampla in dosar. Autoritatea din Constitutie se refera la administrarea in justitie, la politicile penale. Statutul magistratilor, independenta procurorilor, nu va fi afectata”.

Ministrul Justitiei a luat pozitie publica impotriva procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Brasov, care si-au arata nemultumirea fata de modificarile la Legile Justitiei si la o decizie a CCR. Toader l-a laudat pe candidatul propus de el: “Felix Banila este coerent in discurs si in programul managerial.”

Felix Banila a criticat voalat activitatea fostului sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, in cazul dosarelor restituite si a cazurilor prescrise.

Unul dintre membrii CSM i-a spus lui Felix Banila ca printre actele depuse de el, alaturi de proiectul managerial si CV, se afla si unul din rechizitoriile semnate de acesta. Rechizitoriul ar avea o pagina si privea arderea unei capite.

Intrebat despre vulnerabilitatile sale, Banila a mentionat slaba cunoastere a unei limbi straine, dar a asigurat ca vrea sa faca un curs sa isi ia un atestat pentru engleza.

Toader si Banila au declarat ca nu s-au consultat cu procurorul general atunci cand s-a depus candidatura si cand a fost propus la sefia DIICOT.

Felix Banila a aratat ca nu stie care este efectul rapoartelor Greta si Moneyval asupra DIICOT: “Este o vulnerabilitate a mea”.

