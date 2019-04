Augustin Lazar anunta ca dosarul Revolutiei a fost trimis in judecata

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a facut o declaratie de presa la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu ora 11.00. Este prima iesire publica a procurorului general dupa ce a fost acuzat ca ar fi fost “tortionar” in perioada comunista. Augustin Lazar a respins in repetate randuri aceste acuzatii.

Iata declaratiile procurorului general:

“- Astazi Sectia Parchetelor Militare de pe langa ICCJ a inaintat instanyei de judecata rechizitoriul in cauza cunoscuta sub numele Dosarul Revolutiei. E un moment deosebit pentru justitia militara si pentru justitia Romana.

– Marcheaza indeplinirea unei datorii de onoare si fata de istorie.

– Astazi Parchetul prezinta adevarul judiciar

– Responsabilitatea e una individuala.

– Dosarul cauzei cuprinde 3320 de volume.

– Au fost administrate in principal probe obtinute dupa 13 iunie 2016, data la care judecatorul de camera preliminara a confirmat redeschiderea cauzei.

– Datoram solutionarea unei echipe de elita de procurori militari, cu stiinta si constiinta.

– In ultima perioada, institutia a trecut prin momente dificile, dar echipa de procurori militari a avut capacitatea de a supravietui, de a se regenera. A reusit sa obtina cooperarea unor institutii in arhivele carora se aflau probele concludente si pertinente.

– Administrarea cu celeritate a probatoriului a fost posibila si datorita unei bune colaborari institutionale. Aduc multumiri MApN, Senatului Romaniei, CNSAS, SRI, MAI si STS.

– Informatii detaliate despre rechizitoriu urmeaza sa primiti prin intermediul unui comunicat de presa.

– Doresc sa prezint public scuzele MP pentru durata excesiva a anchetei penale. A durat aproape 30 de ani.

– Imi exprim convingerea ca acest demers inseamna mai mult decat sesizarea instantei. Nicolae Iorga spunea ca istoria isi bate joc de cei care nu o cunosc, repetandu-se.

– Solutia e o dovada de respect pentru cei care au murit in 1989 si o dovada de responsabilitate.

– Va multumesc!”

Reamintim ca Augustin Lazar a trecut cu bine de etapa preliminara a depunerii dosarului pentru al doilea mandat de procuror general, dar Antena3 l-a acuzat ca ar fi fost “tortionar” in perioada comunista, pentru ca a facut parte dintr-o comisie care decidea eliberarea unor detinuti si a respins o astfel de cerere primita din partea unui detinut politic. Cazul Iulius Filip, pus in discutie de Antena3, a fost consemnat in 1986, adica in urma cu 33 de ani.

Madalin Hodor, cercetator la CNSAS, explica intr-o postare pe Facebook ca acel Lazar pe care Iulius Filip il numeste “tortionar” intr-un material video difuzat de Antena3 este lt. col. Gheorghe Lazar, nu Augustin Lazar, lucru confirmat si de “decizia definitiva de politie politica a lt. col. Lazar Gheorghe, seful biroului CI al Penitenciarului Aiud, publicata in Monitorul Oficial”.

“Domnul Iulius Filip a primit in 2015 numele lui si al altor ofiteri de Securitate care l-au urmarit si torturat in urma cererii depuse la CNSAS. Despre acest Lazar si nu despre Augustin Lazar vorbea domnul Filip. Afirmatia ca Augustin Lazar a fost ‘un tortionar’ este falsa.

Domnia sa a condus comisia de eliberari si nu avea cum sa actioneze direct ca ‘tortionar’ asupra lui Iulius Filip. Cel care a facut-o era lt. col. Lazar Gheorghe”, a mai scris Madalin Hodor pe Facebook.

Augustin Lazar a respins si marti acuzatiile ca ar fi facut politie politica si a explicat legatura cu dizidentii de la Penitenciarul Aiud. In plus, procurorul general a primit de doua ori adeverinta de la CNSAS ca nu a facut politie politica.

ziare.com