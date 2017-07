Au inceput negocierile la sange pentru nota de plata a Brexit. 4 zile se va discuta cu usile inchise

Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii si ai Uniunii Europene au inceput luni, la Bruxelles, o a doua runda de discutii privind conditiile iesirii Londrei din blocul comunitar, promitand “sa treaca la treaba” si sa “intre in substanta chestiunii”.

Incepand de luni dupa-amiaza, stafeta va fi preluata de trei grupuri de negociatori care au fost create pentru a aborda drepturile cetatenilor, acordul financiar si alte teme ale “divortului”, precum si de coordonatori, care se ocupa de chestiuni avand legatura cu Irlanda de Nord si cu “gestionarea” acordului de iesire din UE, relateaza Reuters.

“Am avut un start bun luna trecuta (la prima runda de negocieri, cand s-a stabilit in special calendarul – n.red.), dar acum intram in substanta chestiunii”, a declarat presei secretarul britanic pentru Brexit, David Davis, in timp ce era primit la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles de negociatorul-sef al UE, Michel Barnier.

“Pentru noi, este extrem de important ca acum sa facem progrese in directia buna”, a adaugat Davis. “Acum este timpul sa trecem la treaba si sa incununam de succes aceste negocieri”, a mai spus oficialul britanic.

“Acum vom intra in inima chestiunii. Trebuie sa analizam si sa ne comparam pozitiile, pentru a face progrese in directia buna”, a afirmat, la randul sau, Michel Barnier.

Cei doi oficiali au refuzat sa faca alte comentarii, Barnier spunand doar ca vor informa joi media, dupa ce echipele lor vor petrece patru zile discutand despre o serie de aspecte prioritare.

Aceasta este prima runda de negocieri dedicata exclusiv stabilirii termenilor iesirii Marii Britanii din UE, in conditiile in care prima runda, desfasurata la 19 iunie, a fost organizata pentru a pune la punct calendarul si modalitatea de lucru in ceea ce priveste negocierile, care vor avea loc lunar, timp de o saptamana, la Bruxelles.

Prioritatea celei de-a doua runde este de a stabili drepturile pe care le vor avea cetatenii europeni in Marea Britanie si britanicii in UE, de a incheia un acord pe tema obligatiilor financiare ale Londrei – si posibil si ale Bruxelles-ului – dupa iesirea britanicilor din UE si solutionarea situatiei Irlandei de Nord, in sensul evitarii impunerii unei frontiere “stricte” cu Republica Irlanda.

Bruxelles-ul cere “progrese suficiente” in toate aceste domenii inainte de a incepe negocierea unei relatii viitoare intre ambele parti, punct special de interes pentru Londra.

Chestiunea cea mai controversata este in prezent acordul financiar, in legatura cu care seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat saptamana trecuta ca UE viseaza daca isi inchipuie ca tara sa va plati o suma exorbitanta.

Potrivit mai multor calcule, Londra ar datora UE o suma cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro.

In plus, UE spera sa inceapa sa discute si despre alte chestiuni, cum ar fi iesirea britanicilor din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom).

Obiectivul Bruxelles-ului este ca negocierile sa se incheie in toamna anului 2018, pentru ca toate partile sa poata ratifica acordul pana la 29 martie 2019, data care ar respecta termenul de doi ani prevazut de tratatele europene pentru iesirea unui stat membru din blocul comunitar.