Atentat la Manchester: Politia publica fotografii cu teroristul pentru a reconstitui parcursul acestuia

Politia britanica a publicat sambata seara doua fotografii ale lui Salman Abedi surprins de o camera de supraveghere in noaptea atentatului comis la Manchester, lansand un apel la martori pentru a reconstitui parcursul acestuia in zilele de dinaintea atacului.

Intr-un comunicat comun al politiei si serviciului antiterorism, anchetatorii cer publicului sa comunice orice informatie cu privire la miscarile atentatorului sinucigas de dupa 18 mai, data “intoarcerii sale in Regatul Unit”, transmite AFP.

O sursa apropiata familiei a indicat pentru AFP ca Abedi se afla in Libia cu patru zile inaintea atentatului. Politia germana a semnalat faptul ca acesta a facut la acel moment o escala la Dusseldorf (vest).

Abedi, 22 de ani, a inchiriat un apartament in centrul orasului Manchester, de unde a plecat spre locul comiterii atentatului. Respectivul apartament intereseaza in mod special anchetatorii: ei cred ca “acesta poate fi locul unde a fost asamblat dispozitivul” exploziv utilizat in atac, conform comisarului Ian Hopkins si sefului antiterorism, Neil Basu.

Un numar de 14 perchezitii sunt in curs, au indicat investigatorii, iar 11 persoane au fost retinute.

Ei pretind ca au stabilit identitatea atentatorului kamikaze “in doua ore”. In timpul anchetei, care implica o mie de persoane, fortele de securitate au adunat “informatii interesante despre Abedi, anturajul sau, banii, locurile vizitate, modul cum a fost fabricat dispozitivul exploziv si complotul mai larg” din jurul atacului.

Atentatul sinucigas comis luni seara de teroristul kamikaze Salman Adebi la Manchester Arena s-a soldat cu 22 de morti si 116 raniti, dintre care mai multi copii si adolescenti.

Atentatul a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic.

Tatal si un frate al lui Abedi au fost arestati in Libia.