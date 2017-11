UPDATE: Atac terorist la o moschee din Egipt, soldat cu cel putin 235 de morti

UPDATE: Cel putin 235 de persoane au murit si 120 au fost ranite in urma unui atentat comis, vineri, in fata unei moschei din regiunea Sinai, aflata in nordul Egiptului.

Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish, anunta agentia de presa MENA, citata de Mediafax.

Politia locala a raportat ca patru persoane in vehicule de teren au deschis focul asupra celor aflati in Moscheea Al-Rawda.

Victimele au fost transferate la spitale locale, au precizat politistii, sub protectia anonimatului, din cauza ca nu au voie sa furnizeze informatii presei, noteaza News.ro.

BBC a anuntat la inceput ca in timpul atacului a explodat si o bomba, dar apoi CNN a transmis ca a fost vorba despre doua explozii.

Presedintele Abdel Fattah Al Sisi a convocat o reuniune de urgenta a consiliului de securitate al tarii, a relatat televiziunea de stat, citata de Agerpres.

Purtatorul de cuvant al ministerului egiptean al Sanatatii, Khalid Mujahid, a descris incidentul drept un “atac terorist”, conform CNN.

Pentru moment, nimeni nu a revendicat atentatul.

Stire initiala: Cel putin 155 de oameni au murit dupa ce cativa atacatori au detonat mai multe bombe si au deschis focul intr-o moschee din regiunea egipteana Sinai, potrivit presei locale si martorilor citati de Reuters. In bilantul anterior se spunea ca sunt 115 morti si 100 de raniti, anunta agentia MENA, citata de REUTERS.

Guvernul a declarat trei zile de doliu national.

Atacul a avut loc la moscheea Al Rawdah din Bir al-Abed, localitate aflata la vest de orasul Arish.

Presedintle Abdel Fattah al Sisi a convocat o intrunire de securitate de urgenta la scurt timp dupa atac.

Fortele de securitate egiptene se confrunta cu o insurgenta desfasurata de Statul Islamic in nordul Sinaiului, regiune in care militantii organizatiei teoriste au ucis sute de politisti si de soldati in ultimii trei ani.

HotNews