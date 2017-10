Atac terorist în New York: 8 morți și 12 răniți. Prima reacție a lui Donald Trump

Atac terorist în New York, in Manhattan, marti seara! Un bărbat a intrat cu o dubă în mulțime și a strigat „Allah Akbar”, ulterior fiind arestat de polițiști.

UPDATE: Atacatorul este un tanar din Uzbekistan si se afla in SUA din 2010.

Un bărbat a lovit mai multe persoane cu o dubă, ulterior fiind arestat, dupa ce a fost lovit de gloantele politistilor. Atacatorul are 29 de ani, avea asupra sa o arma de jucarie si se afla sub paza la spital. Este vorba de un “lup singuratic”.

Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a afirmat că sunt opt morți și că este vorba de un atac terorist. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat că nu există dovezi care să sugereze că ar fi vorba de o conspirație sau de o acțiune mai extinsă.

O primă reacție din partea președintelui american cu privire la atacul terorist. Donald Trump a scris pe Twitter: „Încă un atac din partea unui om foarte bolnav. Forțele de ordine anchetează îndeaproape. NU ÎN SUA!”

Poliția din New York a anunțat oficial că este un incident terorist, iar până la această oră este vorba despre opt persoane decedate și 12 răniți. Din primele informații, este vorba despre un lup singuratic și nu un complot. Atacatorul are 29 de ani iar duba cu care a lovit în New York a fost închiriată.

Ulterior, șeful NYPD a furnizat câteva detalii: vehiculul lovit era un autobuz pentru transportul elevilor și că doi copii și doi adulți aflați înăuntru au fost răniți. Suspectul, un bărbat în vârstă de 29 de ani, a ieșit din camionetă având asupra sa o armă de paintball și una cu aer comprimat, de tipul cu proiectile plate din plastic. El a fost împușcat în abdomen și este spitalizat, iar poliția nu intenționează deocamdată să îi facă cunoscută identitatea.

În imaginile difuzate de televiziunile americane și pe internet, putea fi văzută o camionetă albă lovită în partea din față, pe pista de biciclete paralelă cu râul Hudson. Vehiculul era inscripționat cu logo-ul lanțului de magazine Home Depot. De asemenea, se vedeau mai multe biciclete împrăștiate pe pistă și două victime întinse pe jos.

Un martor a declarat pentru postul Channel 7 al televiziunii ABC că a văzut camioneta mergând cu viteză ridicată spre sud și lovind câțiva oameni, apoi câteva victime căzute în fața liceului de elită Stuyvesant. El a adăugat că a auzit nouă sau zece focuri de armă, dar nu este sigur de unde. Șeful NYPD a precizat că suspectul a fost împușcat de un polițist în uniformă.

FBI a preluat conducerea anchetei.

Între timp, un oficial din poliție a confirmat numărul deceselor.

Presa susţine că un bărbat ar fi tras cu arma după ce ar fi intrat cu maşina în oamenii aflaţi pe o pistă de biciclete. El a fost ulterior împușcat de polițiști. Deocamdată nu se știe starea de sănătate a atacatorului.

Un martor a declarat pentru CBS News: „A fost un accident și cineva a strigat: pistol!” Un alt martor a povestit că o dubă albă a intrat pe pista de biciclete și a lovit mai multe persoane, adăugând că a văzut ulterior mai mulți oameni întinși pe jos.

Prima doamnă a Americii, Melania Trump, a reacționat pe Twitter: „Mi se rupe inima pentru New York. Gânduri și rugăciuni în timp ce monitărizăm situația”.