Atac cu cutitul la Paris: O persoana a fost ucisa, agresorul a strigat “Allahu akbar”

Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte doua au fost ranite, joi, in urma unui atac cu un cutit, comis intr-o suburbie a Parisului, a informat o sursa a Politiei.

Atacul a avut loc in Trappes, regiunea Yvelines. Sursa a mai anuntat ca atacatorul a fost neutralizat de autoritatile franceze, relateaza Le Figaro.

Potrivit Reuters, atacatorul a murit dupa ce a fost impuscat de ofiterii de politie.

Sursa a mai informat ca individul ar fi strigat “Allahu akbar” in timpul incidentului.

Atacul survine in aceeasi zi in care a aparut primul mesaj al sefului Statului Islamic dupa un an, care cere atacuri cu exploziv si cu arma alba in Occident.

ziare.com