UPDATE: Atac cu cuțitul în Germania. 8 oameni au fost înjunghiati într-un autobuz

UPDATE: Opt persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis vineri un atac cu un cutit intr-un autobuz, in oraselul Lubeck, situat in nordul Germaniei.



Presa locala a vorbit initial de 14 victime, 12 ranite usor si alte doua in stare grava. Politia a anuntat insa oficial ca este vorba de 8 raniti.

Autorul atacului, un barbat de peste 30 de ani care sustine ca este din Iran, a fost retinut.Cel puțin 14 persoane au fost înjunghiate într-un atac cu cuțitul petrecut într-un autobuz din orașul Lubeck, în nordul Germaniei.

MAE a anuntat ca nu sunt cetateni romani printre victime.

Stire initiala: Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că un suspect a fost arestat. Dintre cele 14 victime, două sunt în stare gravă și au fost transportate la spital, în timp ce restul au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Autoritățile încearcă acum să determine circumstanțele în care s-a petrecut incidentul și motivația agresorului.

Potrivit martorilor, atacatorul ar fi aruncat pe podea un rucsac din care a început apoi să iasă fum, apoi ar fi scos un pistol. Bărbatul era înarmat și cu un cuțit de bucătărie cu care i-ar fi atacat pe pasageri.

Oamenii au început să țipe și au încercat să sară din autobuz, potrivit presei locale.

Autobuzul era plin cu oameni, relatează Luebecker Nachrichten.

Șoferul autobuzului a oprit imediat vehiculul și le-a deschis oamenilor toate ușile. El s-ar număra printre cei atacați.

„Una dintre victime tocmai îi oferise locul pe scaun unei pasagere în vârstă când a fost înjunghiată în piept. A fost un carnagiu”, a declarat un martor.

Informațiile publicate de presa din Germania vorbesc de un atacator de origine iraniană, în vârstă de aproximativ 30 de ani.