Atac armatl intr-un aeroport din Florida: Mai multi oameni au fost impuscati, trei au murit

Un atac armat a avut loc pe aeroportul international Lauderdale-Hollywood din statul american Florida, situat la aproximativ 34 de kilometri de Miami.

Autoritatile au anuntat ca trei persoane au fost ucise, iar alte noua au fost impuscate in al doilea terminal de un atacator inarmat, care este deja in custodia Politiei locale, transmite Reuters. Trei dintre cei raniti sunt in stare critica.

Fortele de securitate i-au incolonat pe pasageri in mai multe zone ale aeroportului, inclusiv sub aripile avioanelor care se pregateau de decolare inainte de atac. Momentan, autoritatile cred ca este vorba de un singur atacator inarmat.

Se pare ca primele focuri de arma s-au auzit in partea inferioara a aeroportului Lauderdale. In incinta aeroportului era si fostul purtator de cuvant al presedintelui George W. Bush, Ari Fleischer.

“Sunt la aeroportul din Fort Lauderdale. Au fost trase focuri de arma. Toata lumea fuge”, a postat Fleischer intr-un scurt mesaj pe Twitter. Starea acestuia nu este momentan cunoscuta.

Dupa atac, mai multe ambulante au intervenit in apropierea terminalului 2.