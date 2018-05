UPDATE: Atac armat la un liceu din SUA. Un adolescent a ucis 10 elevi si profesori

Un atac armat a avut loc la un liceu Santa Fe, situat in apropierea orasului texan Galveston. Potrivit informaţiilor din presa americană, care citează surse oficiale, 10 elevi au fost ucişi.

UPDATE: Un adolescent a deschis focul vineri in Liceul Santa Fe, situat in apropierea orasului texan Galveston. Politistii au intervenit la fata locului, iar unul dintre ei a fost ranit de gloante. Doi suspecti au fost retinuti, in cele din urma, iar cel putin unul dintre acestia este cel care a deschis focul.

Din primele informatii reiese ca a fost vorba de cel putin un atacator, care a intrat in liceu si a inceput sa traga la intamplare. Potrivit unui reprezentat al fortelor de ordine care au actionat la fata locului, se pare ca au fost impuscate mortal intre opt si zece persoane, informeaza The Guardian.

Acesta este cel de-al 22-lea atac armat soldat cu victime care are loc anul acesta in scolile americane.

Stire initiala: Televiziunile de stiri relateaza ca atacatorul ar fi fost deja reţinut de poliţie. Asta susţine un reprezentant al şcolii. Însă nu se ştie dacă este vorba de un singur atacator sau acesta a avut complici. Încă nu este clar ce s-a întâmplat.

Un elev a povestit pentru presă că a pornit alarma de incendiu şi în timp ce ieşea din clasă împreună cu colegii, a auzit mai multe focuri de armă.

“S-a produs un incident în această dimineaţă într-un liceu, în care a fost implicat un atacator înarmat. Incidentul este în desfăşurare, dar este sub control. Au fost confirmaţi multiple victime”, a precizat districtul şcolar din Santa Fe pe pagina sa de Facebook, fără a spune despre ce liceu este vorba.

Şeriful comitatului limitrof Harris a precizat anterior că este vorba de Santa Fe High School, în suburbia oraşului Houston.

Richard Allen, părintele unui elev, a spus la un post de televiziune că a ajuns la faţa locului la scurt timp după ce a început atacul şi că a văzut mai multe persoane luate de ambulanţă.

“Fiul meu a spus că cineva a intrat în sala unde aveau loc cursurile de artă şi a început să tragă asupra multor elevi”, a afirmat el.