Atac armat la Moscova: Un barbat cu mitraliera a deschis focul langa sediul FSB. Sunt cel putin 3 morti

Cel putin trei persoane au murit in urma unui incident armat produs joi dupa-amiaza in apropierea sediului Serviciului Federal de Securitate (FSB), in centrul Moscovei.

Un barbat inarmat cu mitraliere Kalasnikov sau Saiga a deschis focul in apropierea sediului FSB, in zona Bolsaia Lubianka din Moscova, informeaza agentia de presa Sputnik si cotidianul Izvestia.

Agenti ai serviciilor de securitate ruse au ripostat la atac.

Schimburile de focuri au fost precedate de o explozie, au declarat martori citati de agentia Sputnik.

Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de interventie, trei persoane au murit in schimburile de focuri.

FSB a anuntat ulterior ca presupusul autor al atacului armat din centrul Moscovei a fost eliminat.

“Un individ inarmat a deschis focul pe strada Bolsaia Lubianka. Mai multe persoane au fost ranite. Atacatorul a fost eliminat, urmeaza sa ii stabilim identitatea”, a transmis FSB.

La fata locului au fost mobilizati sute de agenti ai serviciilor de securitate ruse, inclusiv membri ai Centrului pentru Operatiuni Speciale si ai Unitatii Speciale de Reactie Rapida.

ziare.com