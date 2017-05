Atac armat asupra crestinilor din Egipt: 23 de persoane au fost ucise si 25 ranite

23 de persoane au fost ucise si 25 ranite, vineri, intr-un atac armat in Egipt.

Un barbat inarmat a atacat un grup de crestini copti, aflate intr-un autocar, care se indrepta catre o manastire, a informat guvernatorul provinciei Minya din Egipt, Essam al-Bedaiwy, transmite Reuters.

Atacul a avut loc in timp ce oamenii calatoreau din Beni Suef catre manastirea Anba Samuel. Autocarul se afla in Minya, la 250 de km de Cairo.

Numeroase ambulante transporta ranitii la spitalele locale din Adwa, Minya si Maghagha, noteaza Russia Today.

In ultimele luni in Egipt au avut loc mai multe atacuri revendicate de catre Statul Islamic. In urma a doua atentate din luna aprilie, au murit 46 de persoane, aminteste BBC.

