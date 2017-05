Arhiepiscopul Ioan Robu: Suntem aproape siguri ca Papa Francisc va veni anul viitor in Romania

Arhiepiscopul Romano-Catolic de Bucuresti, IPS Ioan Robu, a declarat, vineri, la Cluj, ca “aproape sigur” Papa Francisc va vizita Romania in cursul anului viitor, el explicand ca vizita va coincide si cu momentul beatificarii a sapte episcopi greco-catolici martiri.

“Nu avem detalii deosebite. Sfantul Parinte a fost invitat din partea Conferintei Episcopilor Catolici, de asemenea din partea Presedintiei si suntem informati ca si Patriarhia, patriarhul Romaniei i-a trimis vorba Sfantului Parinte ca este asteptat in Romania, asa incat nu stim cand va veni, dar suntem aproape siguri ca va veni anul viitor.

Am putea sa vedem legatura care exista intre vizita Papei si beatificarea episcopilor greco-catolici, pentru ca nu stim cand va veni Sfantul Parinte, dar credem ca va fi de acord Suveranul Pontif sa faca aceasta beatificare odata cu vizita in Romania. Eventualele intarzieri in procesul de pregatire a beatificarii la Roma pot fi grabite daca vizita Papei Francisc va avea un termen exact. Atunci se vor pune de acord ca tot ceea ce inseamna proces de beatificare sa fie facut intr-un timp mai scurt”, a spus arhiepiscopul Robu.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in 25 martie, intr-o conferinta de presa sustinuta la Roma, ca i-a reiterat Papei Francisc invitatia de a vizita Romania in 2018, iar Suveranul Pontif a parut “foarte interesat”, iar, daca va fi posibil, acesta va onora invitatia si va veni in tara noastra.

“In afara de un schimb de amabilitati protocolare care se fac cu aceste ocazii, i-am reiterat invitatia mea pe care am facut-o in 2015 cand am avut o vizita oficiala, de a vizita Romania in 2018. Am reiterat aceasta invitatie pe care am facut-o cu o saptamana inainte si in forma protocolara scrisa. De la inceput a parut foarte interesat si sunt convins ca se vor face toate demersurile si, daca va fi posibil, eu cred ca va veni”, a afirmat Klaus Iohannis, intrebat ce a discutat cu Papa Francisc in cadrul intrevederii pe care au avut-o.

Seful statului a participat la Roma la Summit-ul aniversar al UE, care a fost precedat de o primire a tuturor sefilor de stat si de guvern de catre Papa Francisc.

In urma cu aproximativ doi ani, presedintele Klaus Iohannis a facut o vizita la Vatican. Presedintele s-a intalnit atunci pentru prima oara cu Papa Francisc, adresandu-i acestuia invitatia de a veni in Romania.

In 2016, Monseniorul Miguel Maury Buendia, Nuntiul Apostolic in Romania, a confirmat ca Papa Francisc vrea sa vina in vizita in tara noastra.

In anul 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a facut o vizita istorica in Romania, prima a unui Suveran Pontif in tara noastra, fiind si prima oara cand Papa Ioan Paul al II-lea mergea intr-o tara cu populatie majoritar ortodoxa.

ziare.com