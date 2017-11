UPDATE 3: 45.000 de romani duminica seara in strada in toata tara. “Calin, Liviu, Tudorel, ei sunt statul paralel”

UPDATE 3: Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 25.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament.



20:11: Coloana de manifestanti din Bucuresti, care numara 20.000 de oameni, dupa unele estimari, se afla in mars spre Parlament. Circulatia este blocata complet intre Piata Victoriei si Piata Universitatii.

Oamenii striga “Iesiti din casa daca va pasa!” si “Nu vrem sa fim o natie de hoti“. Jandarmeria a retras dispozitivul de calareti care i-a insotit initial pe manifestanti, dupa niste momente mai tensionate, cand caii s-au speriat de zgomotele manifestantilor . ziare.com relateaza ca la fata locului a fost raportata si prezenta luptatorilor din Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei, “mascatii“, care nu au fost remarcati pana acum la protestele pasnice din Bucuresti, insa au fost prezenti de fiecare data atunci cand au izbucnit violentele.

La Sibiu protesteaza in jur de 4.000 de oameni care striga “Calin, Liviu, Tudorel, ei sunt statul paralel”.

Protest masiv si la Iasi, cu 2.000 de participanti. Braşov – 3.000, Constanța – 1.000, Craiova – 1.000, Cluj-Napoca – 2.000, București – 25.000, conform estimarilor prezentate la Digi 24.

Cateva sute de persoane protesteaza si in fiecare dintre orasele Buzau, Timisoara, Constanta, Craiova.

19:43 - Peste 1.500 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde s-a deschis Targul de Craciun, acestea scandand “Dragnea nu uita Romania nu-i a ta” si “Demisia”. Pe fundal se aud colinde si se citesc povesti cu Mos Craciun, arat mediafax.

Pe bannerele si afisele protestatarilor se pot citi mesaje precum “Noi suntem statul paralel, Dragnea nu ai viza in el”, “Toti pentru justitie”, “Va jucati cu focul, curand mamaliga va exploda”, “Curaj DNA vino si ii ia”. Oamenii scandeaza “Nu vrem sa fim condusi de hoti”, “Parlament penal mars la tribunal”, “Dragnea si Tudorel sunteti statul paralel”, “Hotii la racoare, nu la guvernare”, “Tariceanu sobolanul”.

In timp ce intr-o parte a pietei se protesteaza, in alta parte se canta colinde si se citesc povesti despre Mos Craciun.

19:40 - Peste 1.000 de oameni protesteaza si la Iasi, in centrul orasului, manifestantii scandand lozinci impotriva PSD si a Guvernului Tudose, arata News.ro.

Oamenii s-au adunat in Piata Unirii din Iasi incepand cu ora 18:00, avand steaguri tricolore si ale Uniunii Europene. Numarul lor e in continua crestere.

Protestatarii scandeaza “PSD, ciuma rosie”, “Hotii, Hotii”, “Legile voastre, niste dezastre” si “Jos, jos, jos, Guvernul mincinos”. Pe pancarte se poate citi, printre altele, “Demisia”,“Terminam ce-am inceput in 89″ si “Vrem la guvernare doar pe cei fara dosare”.

19:39 - Numarul celor care protesteaza in municipiul Sibiu a ajuns la 5.000, arata Mediafax. Oamenii au pornit in mars pe strazile din oras, pe un traseu de circa cinci kilometri, urmat si la protestele din luna februarie.

Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si a lui Calin Popescu Tariceanu. In plus, manifestantii cer alegeri anticipate.

19:36 - Mai multi protestatari au incercat sa rupa cordonul fortelor de ordine, anunta Digi24. Si caii jandarmilor sunt destul de agitati.

“Rusine, rusine, rusine sa va fie!“, scandeaza manifestantii.



UPDATE: 19.10: In Capitala numarul protestatarilor a atins circa 10.000.

Proteste la Sibiu – 3.000, Iasi – 1.000, Cluj, Constanta, Brasov, Suceava si in multe alte orase mari din tara.

6.000 de oameni s-au adunat in fata Guvernului la Bucuresti.

Noi proteste de amploare sunt anunţate duminică seară în Bucureşti şi în zeci de oraşe. 42 de grupuri civice şi organizaţii neguvernamentale, precum şi confederaţiile sindicale Blocul Naţional Sindical şi Cartel Alfa au cheamă românii să ceară în stradă retragerea legilor Justiţiei, respingerea în Parlament a Ordonanţei privind modificarea legislaţiei fiscale şi demisia Guvernului şi a preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Manifestanti au iesit duminica seara, de la ora 18.00, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a participa la un protest de amploare impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, relateaza HotNews.

Si la Brasov s-au adunat, in fata Prefecturii, cateva sute de oameni. Ei scandeaza “PSD, ciuma rosie” si “DNA sa vina sa va ia”. In zona de protest se circula normal

18.42: Aproape 6.000 de manifestanti in Piata Victoriei din Capitala. S-a inchis traficul si dinspre Stefan cel Mare spre Bd. Mihalache

18.40: Oamenii protesteaza, in ploaie, si la Cluj-Napoca – Actual de Cluj

18.50: Circa 200 de oameni in strada la Bistrita

Aproximativ 500 de manifestanti in Piata Unirii din Iasi

A fost intrerupt traficul dinspre Soseaua Kiseleff si Bd Aviatorilor spre Calea Victoriei.

In randul oamenilor din Piata au aparut discutii referitoare la desfasurarea protestului. Unii sustin pornirea in mars, in jurul orei 19:30, spre Parlament, in timp ce altii nu sustin ideea, motivand ca protestul s-ar rupe astfel

In piata e si o “pancarta” ce il infatiseaza pe presedintele Iohannis, imbracat in haina rosie, referire la momentul din luna ianuarie cand seful statului s-a alaturat protestatarilor.

Se scandeaza “Demisia!” si “Justitie, nu coruptie!”.

Sunt agitate foarte multe pancarte, drapelul Romaniei, dar si steaguri ale unor tari occidentale, precum SUA, Germania sau steagul UE.