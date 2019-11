Antonel Tanase, noul secretar general al Guvernului. Este vechi colaborator al lui Orban

Antonel Tanase a fost numit de premierul Ludovic Orban in functia de secretar general al Guvernului, urmand sa coordoneze activitatea Executivului la Palatul Victoria.

Tanase ii ia locul lui Toni Grebla, secretar general al Guvernului Dancila.

In varsta de 47 de ani, Antonel Tanase are un masterat in istorie, obtinut la Universitatea din Bucuresti (1998), este doctor in economie (ASE-2005) si a absolvit in 2006 Facultatea de Finante a Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir.

Dupa ce a ocupat diverse functii de contabil sau director financiar, Antonel Tanase a ajuns in aprilie 2007 consilier al ministrului Transporturilor de atunci, Ludovic Orban. Ulterior, a fost numit si in functia de secretar de stat la acelasi minister, sub conducerea aceluiasi ministru. In primul guvern Ponta (mai 2012) a fost directorul de cabinet al noului ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi.

Antonel Tanase a intrat in PNL Galati in anul 1991. Dupa mai multe functii ocupate la nivelul filialei locale si in TNL, a ajuns presedintele Comisiei Centrale de Cenzori a partidului si apoi vicepresedinte al PNL Bucuresti. Din iunie 2017, cand Ludovic Orban a fost ales presedinte al PNL, Antonel Tanase este si trezorierul partidului, informeaza Realitatea TV.

In luna iulie a acestui an, Antonel Tanase a preluat functia de presedinte interimar al PNL Sector 3.

ziare.com