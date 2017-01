Andrei Plesu, audiat ca martor in Dosarul Mineriadei

Andrei Plesu a venit joi la Parchetul General pentru a da declaratii in calitate de martor in Dosarul Mineriada. “Eu nu pricep toata situatia de atunci, in orice caz ne-a costat foarte mult cel episod”, a declarat Plesu.

Plesu era in acea perioada ministru al Culturii.

“Sunt foarte bucuros ca se fac eforturi”, a declarat el despre dosarul procurorilor privind mineriada. “Pentru mine este un lucru nou, nu am mai fost la procuratura”, a adaugat omul de cultura.

Plesu a amintit ca “singurul film documentar despre Piata si despre acel episod nefericit a fost finantat de Ministerul Culturii”, facand referire la pelicula realizata de Stere Gulea.

El a spus ca atunci a aflat despre prezenta minerilor cand se ducea la Ministerul Culturii iar masina i-a fost oprita si perchezitionata de mineri, ulterior vazand ca orasul este “impanzit de ei”.

Tot joi dimineata a venit la Parchetul general si Adrian Sarbu, inculpat ina cest dosar.

Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, s-a prezentat miercuri pentru a fi audiat de procurorii militari in dosarul “Mineriada din 13 – 15 iunie 1990″, in care este acuzat de infractiuni contra umanitatii.

De asemenea, Victor Ciorbea fost marti la Parchet pentru a fi audiat de procurori, in calitate de martor, in dosarul Mineriada.

HotNews