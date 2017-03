Ancheta RISE Project: Liviu Dragnea a vandut proprietati de 1 milion de euro, dar banii au disparut din declaratiile de avere

Jurnalistii de la RISE Project au publicat joi seara partea a doua a anchetei despre modul in care a facut avere Liviu Dragnea. Ei spun ca liderul PSD a vandut proprietati in valoare de 1 milion de euro, dar banii au disparut in mod surprinzator din declaratiile de avere.

Cele sase proprietati pe care Liviu Dragnea le-a vandut fostului sau coleg de facultate Costel Comana erau amplasate in Teleorman, la mare, la munte si in lunca Dunarii, arata ancheta RISE Project.

De exemplu, trei proprietati, din Turnu Magurele, au fost vandute in 2009, cand Dragnea era presedintele Consiliului Judetean Teleorman. Liderul PSD a incasat de la omul de afaceri Costel Comana 3,37 milioane de lei, banii fiind virati in doua transe, pana in 20 octombrie. Sumele apar in declaratia de avere publicata pe site de RISE Project, dar ulterior banii castigati pe tranzactii dispar din declaratii.

“In total, peste un milion de euro, bani cash, s-au evaporat din averea declarata de politician. Banii primiti de la Comana nu se regasesc in conturile bancare, in investitii, plasamente sau donatii”, dezvaluie sursa citata.

Unul dintre terenurile vandute in 2009 s-a intors in familia Dragnea in 2016, mai exact la o firma in care fiul liderului PSD, Stefan Valentin Dragnea (28 de ani), este principalul asociat.

Jurnalistii de la RISE Project publica in facsimil documentele care le sustin dezvaluirile, dar si un raspuns de la Agentia Nationala de Integritate, conform caruia exista o hiba in lege, pentru ca demnitarii nu sunt obligati sa treaca si sumele de bani cash.

Intrebat de reporterul RISE Project ce a facut cu banii, Dragnea a raspuns la bascalie: Am cumparat cocotieri”.

Ancheta jurnalistica a mai scos la iveala ca liderul PSD “a incasat ultima transa de bani de la Comana cu trei zile inainte ca CFR sa dubleze afacerile acestuia din urma. Iar asta printr-un contract parafat inclusiv pe mana aceluiasi Dragnea”.

Omul de afaceri Costel Comana a pagubit statul roman cu sute de milioane de euro, dupa care s-a sinucis intr-un avion, in drum spre Costa Rica.