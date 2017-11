ANAF: Aproape 158.000 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei la contributiile sociale. 98% sunt firme private si 2% companii de stat

Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor emise de ANAF, arata Fiscul intr-un comunicat transmis marti. Din informatiile declarate in Formularul 112 reiese ca la data de 30 septembrie 2017 acesti contribuabili aveau 2.076.097 de angajati, mai arata comunicatul ANAF. Dintre cei 157.798 de angajatori cu datorii la plata obligatiilor de asigurari sociale, 155.102 au capital privat, iar 2.696 au capital de stat sau majoritar de stat.

Totodata, 7.237 de angajatori din totalul mentionat anterior se afla in insolventa.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala intreprinde demersurile legale de executare silita pentru recuperarea tuturor restantelor la bugetul de stat. Facem mentiunea ca pentru contribuabilii in insolventa sau faliment dreptul ANAF de executare silita este suspendat prin efectul Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, ANAF sustine reincriminarea faptei de retinere la sursa si nevirare a contributiilor sociale, pentru a reduce si simplifica obligatiile de declarare si plata pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator.

Precizam ca pe site-ul ANAF se publica trimestrial lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante mai mari de:

“a) 500.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante si din desfasurarea de activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

d) 15.000 lei, in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele de la lit. c)”, conform art. 162 din Codul de procedura fiscala coroborat cu prevederile art. I din Ordinul Presedintelui ANAF nr. 590/2017.

