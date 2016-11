Ana Maria Patru, sefa Autoritatii Electorale Permanente, retinuta pentru 24 de ore de DNA

Ana Maria Patru, sefa Autoritatii Electorale Permanente, a primit ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Ea este acuzata de 3 infractiuni de trafic de influentasi 2 infractiuni de spalarea banilor.

Potrivit procurorilor, in perioada aprilie-iunie 2008, Ana Maria Patru, in calitate de vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente (A.E.P.), functie cu rang de secretar de stat, a pretins, iar in anul 2009 a si primit de la reprezentantii unei societati comerciale, suma de 210.000 euro reprezentand contravaloarea unui imobil din Bucuresti.

In schimb, aceasta ar fi promis ca va sustine derularea in bune conditii a unui contract incheiat de acea societate cu A.E.P., precum si ca va sustine societatea sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat.

In cursul anului 2009, aceasta ar fi disimulat provenienta sumei de 210.000 euro, prin folosirea unui circuit financiar fictiv constand in derularea unor operatii comerciale intre mai multe societati comerciale, intre care firma beneficiara a contractului cu Autoritatea Electorala Permanenta si o firma controlata de Ana Maria Patru prin sotul ei.

In cursul anului 2011, tot in calitate de vicepresedinte al A.E.P., suspecta a pretins de la reprezentantii aceleiasi societati comerciale contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover din care a primit suma de 15.000 euro, in schimbul promisiunii ca va sustine derularea, in bune conditii, a unor contracte de servicii, incheiate de societatea respectiva cu A.E.P. De asemenea, suspecta a promis ca va sustine societatea sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat.

In cursul anului 2011, in aceeasi calitate de vicepresedinte al A.E.P, Ana Maria Patru ar fi pretins si primit suma de 50.000 euro de la administratorul unei alte firme, intervenind in schimb la ministrul Economiei, astfel incat omul de afaceri sa fie primit in audienta, fapt care s-a si intamplat la scurt timp de la interventia Anei Maria Patru.

In 2010, ministri ai Economiei au fost Adriean Videanu (23 decembrie 2008 – 3 septembrie 2010) si Ion Ariton (3 septembrie 2010 – 9 februarie 2012). DNA nu precizeaza despre care dintre cei doi este vorba.

Cu banii proveniti din cele doua fapte de trafic de influenta descrise anterior, Patru a achizitionat un autovehiculul marca Land Rover, iar pentru a ascunde identitatea adevaratului proprietar si beneficiarul real al bunului cumparat, in acelasi an, a inmatriculat autovehiculul pe numele unei alte persoane.