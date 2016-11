Americanii protesteaza in strada, dupa victoria lui Trump: Nu e presedintele meu

Imediat dupa anuntarea victoriei lui Donald Trump in cursa pentru Casa Alba, mii de americani nemultumiti au iesit in strada. Proteste anti-Trump au loc, marti noapte, in mai multe orase din SUA, printre care Oakland, Los Angeles, Portland si New York.

La Universitatea California, in Los Angeles, sute de studenti, poate chiar mii, participa la aceste manifestari de strada, arata The Guardian.

“Nu e presedintele meu”, striga studentii, referindu-se la Trump.

In Oakland, nordul Californiei, protestatarii au aprins un foc in strada.

Demonstratii au loc si in Portland, Davis, California si Universitatea Columbia din New York.

Donald Trump a castigat alegerile in SUA, el reusind sa obtina votul a 287 de electori.