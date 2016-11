Americanii avertizeaza ca a crescut riscul de atentate teroriste in Europa de Sarbatori

Departamentul de Stat al SUA a avertizat cetatenii americani, luni, ca a crescut riscul comiterii unor atentate teroriste in Europa in timpul sarbatorilor de iarna.

In alerta de calatorie emisa, Departamentul de Stat a cerut americanilor “sa dea dovada de precautie la festivaluri, evenimente si piete in aer liber, in timpul vacantei”, informeaza agentia DPA. De asemenea, calatorii trebuie “sa evite multimile atunci cand este posibil”.

Departamentul de Stat a mai spus ca exista “informatii credibile” ca Statul Islamic, al-Qaida si filialele lor “continua sa planifice atacuri teroriste in Europa, in special in sezonul sarbatorilor (de iarna) si la evenimentele asociate”.

Alerta de calatorie aminteste, de asemenea, atacurile teroriste comise anul acesta in Belgia, Franta, Germania si Turcia.

Precizam ca, atunci cand exista motive de ingrijorare, Departamentul de Stat cere cu regularitate americanilor sa fie prudenti in strainatate.