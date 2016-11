Americanii au inceput sa voteze: Prima mica victorie pentru Clinton

Americanii au inceput deja sa voteze pentru alegerea presedintelui dintre democrata Hillary Clinton si republicanul Donald Trump. Primii care au introdus voturile in urne sunt locuitorii din Dixville Notch, din New Hampshire.

Pana la deschiderea urnelor de pe Coasta de Est, mai trebuie sa voteze doua sate din New Hampshire. La ora locala 6.00 (13.00, ora Romaniei) vor incepe sa se deschida sectiile de vot pe Coasta de Est si majoritatea americanilor vor putea vota. Apoi, se vor deschide treptat sectiile din toate cele 50 de state americane si Washington D.C, intre 6.00 si 7.00, ora locala.

Primele sectii de vot se inchid la 2.00, ora Romaniei, cand incep sa fie publicate primele proiectii.

Barack Obama i-a predat luni noapte stafeta lui Hillary Clinton (desi mandatul sau dureaza pana in 20 ianuarie), intr-un apel emotionant catre electorat sa o voteze la Casa Alba, la un miting electoral la care au luat parte zeci de mii de oameni, ce a avut loc la Philadelphia, locul unde s-a nascut democratia americana, relateaza Associated Press.

Sotii Obama si Clinton s-au imbratisat pe scena; primul presedinte de culoare si femeia care, marti, ar putea distruge inca o bariera istorica.

Cu numai cateva ore inainte de deschiderea urnelor in SUA, democrata Hillary Clinton avea 90% sanse sa il infranga pe republicanul Donald Trump, conform ultimului sondaj Reuters/Ipsos publicat inainte de alegeri.

Fostul secretar de stat se bucura de 45% din intentiile de vot, in timp ce omul de afaceri new-yorkez este sustinut de 42% dintre alegatori la nivel national.

In ceea ce priveste estimarile privind numarul de mari electori, Clinton ar urma sa obtina 303 voturi, iar Trump 235.

Locuitorii din Dixville Notch, din New Hampshire, au votat deja. Conform traditiei, cei cu drept de vot s-au strans in fata sectiei de votare la miezul noptii. Presa straina scrie ca deja Hillary Clinton a obtinut o prima mica victorie, rezultatele fiind anuntate in decurs de cateva minute de la vot. La Dixville Notch, anul acesta au fost inregistrate opt persoane sa voteze, cu una mai multe decat de obicei. O persoana s-a inregistrat cu numai cateva minute inainte de deschiderea urnelor.

In total, circa 225 de milioane de americani sunt asteptati la vot.

Va fi declarat invingator candidatul care va aduna cele mai multe voturi electorale din totalul de 538, adica cel putin 270.

Fiecare stat din SUA, 50 in total, este reprezentat de un numar de electori stabilit in functie de populatie. De exemplu, cel mai mare stat ca populatie din SUA este California care are alocat un numar de 55 de voturi electorale (55 de electori), iar Alaska, statul federal cu cea mai mica populatie, are doar 3 voturi electorale (3 electori).

Din acest motiv, unele state sunt mai importante pentru candidati in campania electorala si in ziua votului decat altele. Exista state considerate decisive, asa cum e Florida.

In fiecare stat federal se numara toate voturile valabil exprimate, iar candidatul castigator primeste toate voturile electorale din acel stat.

In cazul in care va fi egalitate, 269 la 269, presedintele va fi numit in urma unui vot in Congres (Camera Deputatilor din SUA). In aceasta situatie, Trump ar putea fi noul presedinte al SUA pentru ca Partidul Republican are majoritatea in acest for legislativ.

