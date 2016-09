Amendament la Legea antifumat: Interzis fumatul in masina personala, in prezenta copiilor si a gravidelor

Deputatul PSD Aurelia Cristea, initiatorul Legii antifumat, a depus mai multe amendamente pentru ca sensul legii sa nu fie schimbat, dar si pentru ca acest viciu sa fie interzis in masina personala daca se afla copii sau femei insarcinate. Ea doreste si interdicatia tigarii electronice la locurile de joaca.

In acest sens, deputatul a depus mai multe amendamente la legea care se afla in Camera Deputatilor, dupa ce a trecut de Senat, prin care doreste sa anuleze prevederile adoptate de Senat si care schimbau sensul prevederii initiale.

Deputatul PSD a declarat ca esenta modificarilor propuse este sa se pastreze sensul legii actuale, care se incearca a fi anulat prin amendamentele adoptate la Senat.

Cristea a mai spus ca, suplimentar, a mai prevazut amendamente care adauga noi interdictii ale fumatului.

Astfel, un amendament prevede interzicerea fumatului in masina personala, daca in masina sunt femei insarcinate sau copii, precum si interzicerea folosirii tigarii electronice in spatiile de joaca.

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a facut recent un apel catre deputati sa modifice prevederile Legii antifumat asa cum au fost adoptate in Senat, la propunerea Comisiei de Sanatate, si potrivit carora se permite din nou fumatul in spatiile publice inchise.

Potrivit unui proiect de lege adoptat in iunie de Senat, care modifica prevederile initiale, fumatul va fi permis in spatiile inchise special amenajate, spatiul public inchis fiind redefinit ca “spatiu incadrat de jur imprejur de pereti”

De asemenea, fumatul va fi permis si in spitalele de psihiatrie, dupa ce managerii mai multor unitati au reclamat ca pacientii devin agresivi atunci cand nu pot fuma.

Proiectul de lege se afla in prezent in Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Proiectul va fi discutat in comisiile reunite juridica si de sanatate din Camera Deputatilor.

Noua lege antifumat este in vigoare din luna martie a acestui an si a fost premiata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

