Ambasadorul SUA la Bucuresti, despre cei care ataca multinationalele: S-ar putea sa fie influenta nociva a Rusiei

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, sustine ca cei care se opun liberalismului si imbratiseaza nationalismul economic cauta din nou sa ii atace si sa ii demonizeze pe evreii din Europa si pe cei din afara ei.

In plus, el considera ca acestia fac acest lucru direct, dar si indirect, prin atacarea companiilor multinationale si “prin aluzii la pretinse si presupus infame legaturi evreiesti” ale unor intreprinderi legitime, cu scopul de a crea animozitate si de a prezenta concluzii funeste.

Ambasadorul considera ca recrudescenta acestei retorici antisemite, insotite de transformarile economice cauzate de globalizare, constituie un teren fertil pentru cei care incearca sa manipuleze opinia publica si sa indeparteze Romania de temelia principiilor ei euro-atlantice.

Diplomatul american a spus ca antisemitismul a fost prezent in diferite forme in Europa timp de sute de ani, poate un mileniu, insa pentru aproape 50 de ani dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial amintirea ororilor Holocaustului a servit pentru intregul continent drept piedica in fata antisemitismului.

“Si, totusi, astazi, cei care se opun liberalismului si imbratiseaza nationalismul economic cauta din nou sa ii atace si sa ii demonizeze pe evreii din Europa si pe cei din afara ei.

Fac acest lucru direct, prin manifestatii nationaliste si vandalizarea memorialelor si a cimitirelor.

Dar fac acest lucru si indirect, prin atacarea companiilor multinationale si prin aluzii la pretinse si presupus infame legaturi evreiesti ale unor intreprinderi legitime cu scopul de a crea animozitate si de a prezenta concluzii funeste. Recrudescenta acestei retorici antisemite, insotite de transformarile economice cauzate de globalizare, constituie un teren fertil pentru cei care incearca sa manipuleze opinia publica si sa indeparteze Romania de temelia principiilor ei euro-atlantice”, a declarat Hans Klemm.

El a spus ca aceasta animozitate este agravata de raspandirea diverselor scenarii false, “fake news”, care isi croiesc drum dinspre Internet in discursul public, iar asemenea scenarii au un singur scop – sa ne divida, sa ne slabeasca institutiile si sa ne polarizeze societatile.

“Politicienii si jurnalistii care cedeaza tentatiei de a folosi aceste scenarii o fac probabil din oportunism, simtind ca exista sansa unui castig pe termen scurt, chiar daca ei nu cred in mod necesar in respectivele scenarii. Dar acest oportunism este in cele din urma devastator.

Iar prin intermediul acestuia se realizeaza, de fapt, opera dusmanilor nostri, a celor care incearca sa ne faca rau. S-ar putea ca la mijloc sa fie aripa marginala, xenofoba si rasista a extremei drepte. S-ar putea sa fie influenta nociva a Rusiei. S-ar putea sa fie cei care incearca sa divizeze comunitatile prin agitatii de un nationalism economic strident. Toti cauta sa ne slabeasca parteneriatele si orientarea noastra transatlantica pentru propriile scopuri ostile”, a afirmat ambasadorul SUA la Bucuresti.

Potrivit acestuia, singurul raspuns la aceasta amenintare este identificarea acestor scenarii si rezistenta in fata lor, iar cei care le disemineaza involuntar trebuie facuti sa inteleaga ce se intampla cu adevarat.

“Pentru ca numai prin rezistenta, prin contracararea acestui apel la instinctele primare ale oamenilor, putem sa readucem un echilibru Europei si lumii. Asa cum ne-am angajat sa nu uitam niciodata cosmarul Holocaustului, trebuie sa fim vigilenti in prevenirea atacurilor actuale si viitoare impotriva tuturor minoritatilor culturale si religioase.

Nu trebuie sa permitem ca acesti oameni sa fie tapi ispasitori pentru aceia care se simt frustrati, din cauza unei lumi ce devine din ce in ce mai interconectata”, a adaugat Klemm.

Ambasadorul SUA a facut aceste declaratii luni, de Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului, la ceremoniile de la Memorialul Holocaustului.

