Ambasadorul SUA in Romania: Noi ne mentinem increderea in munca lui Kovesi

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat joi, la Parlament, ca ambasada are in continuare incredere in munca procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

“Nu am nicio declaratie de facut pe subiectul Kovesi, dar noi ne mentinem increderea in munca dansei. Aceasta munca a fost revizuita de autoritatile judiciare din Romania si avem incredere”, a spus Klemm.

Amintim ca Laura Codruta Kovesi este implicata intr-un scandal alaturi de cativa procurori. Sectia pentru procurori a CSM a adoptat, miercuri, hotararile prin care trei procurori DNA parasesc directia si se intorc la parchetele de unde au provenit, doi dintre ei fiind Doru Tulus si Mihaiela Moraru Iorga, revocati la cererea lui Kovesi.

Declaratiile de azi au fost facute de Klemm la sfarsitul unei intalniri cu Liviu Dragnea, la care a participat si adjunctul sefului misiunii diplomatice a SUA, Dean Thompson, care isi incheie mandatul in Romania.

Klemm a mai spus ca l-a asigurat pe Dragnea “ca vom lucra cu premierul Mihai Tudose si cu noul guvern”.

“A fost o ora trista ca domnul consul va pleca din Romania maine (joi – n.red.). I-am fost recunoscator lui Dragnea ca l-a invitat aici”, a punctat ambasadorul.

Si Dean Thompson a transmis jurnalistilor ca, desi va pleca din Romania, se va intoarce cu siguranta.

“Sfatul meu pentru Romania este sa ramana pe acest curs. Le multumesc colegilor. Romania e un mare aliat al Statelor Unite. Imi va fi teribil de dor de Romania.

Aveti unele dintre cele mai frumoase peisaje naturale din lume. Am fost in Delta Dunarii, in munti, in Transilvania. Ne-am simtit foarte bine cand am vizitat aceste peisaje. Ma voi intoarce in Romania intr-o zi. Imi va fi dor de mamaliga, de sarmale”, a spus Dean Thompson, la Palatul Parlamentului.

