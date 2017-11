Ambasadorul SUA: Coruptia inseamna furt. Daca acest furt s-ar opri, Romania ar putea investi in scoli, spitale

Coruptia inseamna furt din bunurile publice, iar daca acest furt s-ar opri Romania ar deveni o tara mai prospera si ar putea investi in scoli, spitale, infrastructura, lucru care din nefericire inca nu s-a intamplat pe masura asteptarilor, tocmai pentru ca s-a furat, a spus ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm.

Diplomatul spune, intr-un interviu pentru Bihoreanul, ca Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este foarte puternic, iar Statele Unite apreciaza aceasta colaborare si isi doresc o Romanie si mai puternica, mai prospera, pentru ca asa ar aduce resurse mai mari in cadrul parteneriatului si ar putea fi realiza “lucruri mai marete decat in prezent”.

“Coruptia inseamna furt din bunurile publice. Daca acest furt se opreste, Romania ar deveni o tara mai prospera si ar putea investi in scoli, spitale, infrastructura, drumuri, lucru care din nefericire inca nu s-a intamplat pe masura asteptarilor, tocmai pentru ca s-a furat”, a spus diplomatul american.

Intrebat de ce insista cu fiecare prilej pentru respectarea statului de drept, Hans Klemm a spus ca aceasta este atitudinea SUA in relatia cu toate celelalte tari democratice, in special cu cele amenintate de forte care ar putea submina statul de drept.

“Cred cu tarie in valorile democratice, intemeiate pe fundamentul legii. O democratie e definita nu de lideri individuali, ci de lege. Toata lumea se supune legii, acesta e principiul de baza al democratiei, si aceasta e atitudinea SUA nu doar in Romania, ci in relatia cu toate celelalte tari democratice, in special cu cele amenintate dintr-un motiv sau altul de forte care ar putea submina statul de drept”, a afirmat Klemm.

Amintim ca in aceasta saptamana Liviu Dragnea s-a intalnit cu ambasadorul SUA, dupa audierea de la DNA