Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a murit la New York

Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite, Vitali Ciurkin, a murit “brusc” la New York, anunta, citand ministerul rus de Externe, agentia Interfax, preluata de Reuters.

“Reprezentantul permanent al Rusiei la Natiunile Unite, Vitali Ciurkin, a murit brusc la New York in 20 februarie”, precizeaza ministerul, intr-un comunicat.

Reprezentantul Rusiei ocupa acest post din 2006. Anterior, lucrase la ministerul Afacerilor Externe in Moscova, fusese ambasador in Canada, in Belgia si reprezentant special al Rusiei in negocierile privind fosta Iugoslavie (1992-94), potrivit AFP.

Diplomatii reuniuni in sesiune la sediul ONU din New York au tinut un moment de reculegere la anuntul decesului sau.