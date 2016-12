Alina Gorghiu spera intr-un rezultat bun: Posibilitatea ca Dacian Ciolos sa fie premier inca se joaca

Presedintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat, dupa ce primele rezultate exit-poll au aratat ca PSD a castigat detasat alegerile parlamentare, ca jocurile inca nu s-au incheiat si Dacian Ciolos inca poate ajunge premierul viitorului Guvern.

“Orice meci se joaca pana la capat si obiectivul pe care l-am fixat, sa facem o majoritate pentru Dacian Ciolos premier, aceasta posibilitate inca se joaca. Rezultatul final va depinde de rezultatul celorlalte partide mici, daca vor intra sau nu in Parlament. Mesajul pe care vreau sa-l dau este unul de ‘atentie pana in ultima secunda’!”, a spus Alina Gorghiu.

Presedintele PNL a precizat ca nu vrea sa intre “in scenarii si alte detalii”, dar s-a declarat increzatoare ca “rezultatul va fi unul bun”.

Intrebata ce vrea sa spuna cand se refera la un rezultat bun, in coditiile in care exit poll-urile dau PNL la 21%, Gorghiu a replicat ca voturile date intre 19:00 si 21:00 nu au fost contabilizate de exit poll si ca ele ar putea fi “pentru dreapta”.

“Dati-mi voie, pentru ca n-au intrat zilele in sac sa vin cu rezultate suplimentare in momentul cand aceasta numaratoare este finalizata. Stiti foarte bine ca ultimele doua ore, cel putin la nivel national inseamna prezenta pe dreapta. Stiti foarte bine ca prezenta in Bucuresti si in mediul urban mare in Romania a fost mare”, a spus Gorghiu.

Liderul liberalilor le-a multumit celor care au votat si a avut un mesaj si pentru cei care devin, in urma rezultatelor de duminica, membri ai noului Parlament.

“Le multumesc tuturor colegilor care au fost alaturi de mine in aceasta campanie electorala, mandatul celor care vor intra in Parlament nu este deloc usor, e o raspundere mare pe care si-o asuma. E un drum nou pe care am pornit impreuna, un drum cu o echipa noua, un drum pe care PNL incearca sa-l faca in continuare cu altfel de paradigma de a face politica”, a mai spus Alina Gorghiu.

Intrebata daca isi mentine declaratia potrivit careia isi va da demisia, Gorghiu a raspuns: “Eu imi mentin toate declaratiile inclusiv cele in care va spun acum ca meciul trebuie jucat pana la capat”.

Amintim ca primele exit-poll-urile arata ca PNL a obtinut intre 20,8% la Camera Deputatilor si 20,7% la Senat (sondaj IRES prezentat de Digi24) si 21,7% la Camera Deputatilor si 21,8% la Senat (sondaj Avangarde prezentat de Antena3).

