Alin Goga, fost director CNAIR, confirmat cu COVID-19

Alin Goga, fostul director al CNAIR, a fost confirmat cu coronavirus. El se află internat la Spitalul “Victor Babeș” din Bucuresti si face tratament.

El a intervenit telefonic la România TV si a dat detalii despre cum crede ca s-a infectat și care este starea sa de sănătate.

”Am fost diagnosticat în data de 11 martie și acum sunt sub tratament. Acum mă aflu la Spitalul Victor Babeș. Am văzut că în zona în care am fost, în Stuttgart, era coronavirus și am zis că trebuie să fac testarea. Doar eu am coronavirus, nu a fost confirmat pentru niciun membru al familiei”, a declarat Alin Goga, fost director CNAIR, în direct la România TV.

Alin Goga a mai precizat și ce simptome are și ce tratament urmează.

”O stare de slăbiciune, tuse uscată, dar și cu expectorații, o tuse repetată. Am și febră. Nu sunt simptome banale. Primesc Plachemil, un antiinflamator pentru a trata simptomele. Paracetamol sau Nurofen, dacă am temperatură”, a mai spus Alin Goga.