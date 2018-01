Alerta meteo: Trei zile de ninsoare, lapovita si polei in toata tara

Urmeaza cateva zile cu ninsori, lapovita si polei in intreaga tara. Meteorologii au emis, luni, o informare meteorologica in acest sens valabila de luni, ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00.

In noaptea de luni spre marti va ninge in sudul si sud-estul tarii. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei.

De marti dupa amiaza, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. La inceput vor fi mai ales ninsori, ce se vor transforma treptat si in lapovita si ploaie, iar cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp si izolat 30 l/mp, cu precadere, in zonele de munte si in sud-vest.

Local se va semnala polei in Banat, Crisana, Oltenia, Transilvania, apoi si in Muntenia, Moldova si posibil in Dobrogea.

La munte va ninge si se va depune strat nou de zapada, local consistent, in noaptea de marti spre miercuri, in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali, iar miercuri mai ales in zona Carpatilor Meridionali.

Meteorologii mai anunta ca vantul se va intensifica in regiunile vestice, unde temporar va atinge viteze de 50…55 km/h, iar la munte, cu precadere in zona inalta, rafalele vor depasi 70…80 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.

Meteorologii precizeaza ca, in noaptea de luni spre marti (15/16 ianuarie), vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii.