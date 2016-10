Alerta la Bruxelles: 15 oameni luati ostatici intr-un supermarket

Un atacator inarmat cu un cutit a luat ostatice in jur de 15 persoane, marti seara, intr-un supermarket Carrefour din Forest, o suburbie a Bruxellesului, a informat Politia.

Televiziunea de stat belgiana VRT a relatat ca, initial, suspectul a incercat sa jefuiasca magazinul, insa planul nu i-a iesit, asa ca barbatul a luat ostatici cativa oameni, potrivit Reuters.

Criza ostaticilor a inceput in jurul orei locale 19:00, dupa cum au povestit martorii pentru postul VRT.

Dupa doar cateva minute, fortele de securitate au sosit in numar impresionant la fata locului, zona fiind survolata de un elicopter al Politiei.

Perimetrul a fost inconjurat, iar localnicii au fost sfatuiti sa stea in case si sa traga obloanele ferestrelor. Nu a fost raportata nicio victima, iar suspectul nu a facut revendicari.

21:45 – Criza ostaticilor s-a incheiat fara victime. Suspectul a fost arestat, iar autoritatile belgiene au demarat o ancheta in acest caz, scrie News of The European Union.