Alerta de vremea rea: Ploi torentiale si ninsori la munte

Meteorologii au emis o avertizare de vremea rea valabila de vineri, ora 18:00, pana sambata, ora 15:50. In aceasta perioada se vor semnala ploi abundente, ninsori la munte si intensificari ale vantului.

Aversele se vor extinde treptat si vor cuprinde Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul si centrul Moldovei, iar cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp.

In a doua parte a noptii de vineri spre sambata si in primele ore ale zilei de sambata, in special in judetele Braila, Tulcea, Galati si Vaslui, se vor cumula izolat peste catitati de apa de 40-50 l/mp.

In zona Carpatilor Meridionali si Orientali vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada.

De asemenea, vantul va avea intensificari in regiunile sud-estice si la munte, unde viteza la rafala va depasi local 55-60 km/h.

Meteorologii arata ca vremea va fi rece in cea mai mare parte a tarii, in special in diminetile urmatoare, cand local se va produce bruma, mai ales in nordul si in centrul tarii, precum si in zonele deluroase din restul teritoriului.