Alegeri R. Moldova: La sectii de vot din Bucuresti, Londra, Paris, Dublin si Bologna s-au terminat buletinele de vot. Scandari in capitala britanica: Vrem sa votam!

Potrivit unor imagini postate pe Facebook, la Londra o mare de oameni scandeaza in fata sectiei de votare ca vor sa voteze, iar Maia Sandu anunta ca la sectia Stratford s-au terminat buletinele de vot, motiv pentru care cere demisia ministrului Afacerilor Externe si a presedintei Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Cele 3.000 de buletine de vot repartizate la secţia de votare amenajată în sediul Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti au fost epuizate în jurul orei 19,00.

Reprezentanţii Ambasadei au declarat pentru AGERPRES că i-au sfătuit pe cei care încă aşteptau la coadă să meargă la secţia de vot de la Consulatul Republicii Moldova din Bucureşti, însă şi aici este posibil să se epuizeze buletinele, având în vedere că, până la ora 18,00, votaseră în jur de 2.400 de alegători.

Potrivit reprezentanţilor Ambasadei, până la ora 18,00, aproximativ 13.000 de cetăţeni moldoveni şi-au exercitat dreptul de vot la secţiile de pe teritoriul României.

Prezenţa la urne în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale care se desfăşoară duminică în Republica Moldova a depăşit, la orele locale 18:10, cincizeci la sută din numărul total de alegători, informează Radio Chişinău şi Unimedia.

Până la această oră au votat aproape 1,49 de milioane de alegători, dintre care aproximativ 108.000 (7,2%) la secţii de votare din străinătate.

Până la ora 16:00, în Italia au votat 28.000 de cetăţeni moldoveni, în România – peste 10.000, în Rusia – circa 6.000 şi în Franţa peste 6.000.

La Dublin, în Irlanda, buletinele de vot au fost epuizate încă în jurul orei 15:00. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), buletinele de vot s-au epuizat de asemenea la Stratford şi Bologna, şi sunt pe cale să fie epuizate la Bucureşti şi la Moscova.

19.31 Buletinele de vot s-au terminat si la Paris, scrie Agora.md. De asemenea, la sectia londoneza unde s-au terminat buletinele de vot aproape 700 de cetateni moldoveni au semnat contestatii, afirma un utilizator Facebook:

19.11 Potrivit Digi 24, la sectiea de votare de la ambasada din Bucuresti s-au terminat buletinele de vot.

19.01 Alina Russu, presedinta Comisiei Electorale a spus ca in strainatate cele mai multe voturi s-au consemnat pana acum in Italia: peste 43 000 cetateni, Romania 14.300 si Franta 9200. Ea precizat ca sectii din strainatate cu buletine de vot „la limita” sunt in Bologna, Bucuresti si Moscova.

UPDATE 18.09 La Dublin, Irlanda buletinele de vot s-au terminat in jurul orei 15:00, situatia repetandu-se si la Frankfurt. Potrivit CEC, buletinele sunt pe sfarsite la doua sectii de vot din Moscova, la cele doua din Bucuresti si la una din Bologna. (Unimedia.info)

Numarul alegatorilor care au votat in sectiile de votare deschise peste hotare pana la ora 15.00 (Chisinau) a fost de peste 68 de mii, depasind numarul total inregistrat in primul tur. Cele mai multe persoane au votat pana acum in Italia, transmite Agora.md.

Cetatenii moldoveni care voteaza astazi la Stratford, Londra, au ramas fara buletine de vot. Potrivit publicatiei moldovenesti, care citeaza persoane de la fata locului, toti cei care stau acum la coada la Stratford sunt trimisi la ambasada RM in Marea Britanie.

Potrivit Unimedia.info, exista o mare mobilizare la vot a alegatorilor din strainatate, la unele sectii, precum cele din Bruxelles, Paris, Berlin sau Milano sau Mestre fiind cozi enorme, de sute de persoane.

