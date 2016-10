Alegeri prezidentiale peste Prut: Studentii din Romania pot merge cu trenul acasa gratuit

Elevii si studentii din Republica Moldova care studiaza in Romania, cu varsta de peste 18 ani, vor beneficia gratuit de o calatorie cu trenul dus-intors, in perioada 29-30 octombrie, pentru a putea vota la alegerile prezidentiale de peste Prut.

Propunerea se regaseste intr-un proiect de hotarare de guvern, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor din Romania.

Tichetele pot fi ridicate de la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de voiaj din tara noastra. Tinerii trebuie sa aiba la ei actul de identitate, care atesta ca sunt cetateni ai Republicii Moldova, precum si carnetul de elev sau student, vizat pentru anul scolar sau universitar in curs.

Tinerii primesc un bilet de calatorie dus-intors si trebuie sa se intoarca in Romania pe data de 30 octombrie, nu mai tarziu.

Persoanele care vor calatori, prin frauda, suplimentar fata de calatoria gratuita acordata, vor fi sanctionate.

Operatorii de transport feroviar vor prezenta Ministerului Transporturilor “o situatie a calatorilor care au beneficiat de aceasta gratuitate in baza prezentei hotarari de guvern”, se arata in proiectul mentionat.

“Situatia va cuprinde numele si prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria si numarul actului de identitate, calatori expediati, calatori km si valoarea totala a calatoriei, fiind inaintata pana la data de 25 noiembrie 2016″, se mai mentioneaza in proiectul de HG.

Companiile feroviare care asigura transportul elevilor si studentilor moldoveni vor recupera contravaloarea biletelor de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, pana la sfarsitul anului 2016.

Initiativa Guvernului roman vine in contextul in care in Republica Moldova vor avea loc, pe data de 30 octombrie 2016, alegeri prezidentiale.