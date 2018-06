Alegeri in Turcia: Sase candidati, inclusiv o femeie, pentru fotoliul de presedinte

Sase candidati, inclusiv o femeie, sunt inscrisi in cursa pentru alegerile prezidentiale de duminica din Turcia.

Invingatorul va beneficia de puteri sporite ca urmare a unei revizuiri constitutionale adoptate prin referendum in aprilie 2017, scrie miercuri intr-un comentariu AFP.

Majoritatea candidatilor Opozitiei au afirmat totusi ca, in caz de victorie, ei vor reveni asupra acestor masuri si vor mentine sistemul parlamentar actual.

Daca nici un candidat nu obtine peste 50% din voturi din primul tur duminica, un al doilea tur va avea loc pe 8 iulie.

Candidatii inscrisi in cursa prezidentiala sunt:

1. RECEP TAYYIP ERDOGAN

Actualul presedinte, Recep Tayyip Erdogan, nascut pe 26 februarie 1954 la Istanbul, candideaza duminica pentru un nou mandat. Tata a patru copii, Erdogan se afla la conducerea tarii din 2003, mai intai ca prim-ministru, apoi ca presedinte din 2014.

El si-a inceput cariera politica in calitate de primar al orasului Istanbul in 1994. In 2001, a infiintat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), o veritabila masinarie de castigat alegeri ce domina scena politica turca de la alegerile din 2002.

2. MUHARREM INCE

Nascut pe 4 mai 1964 la Yalova (nord-vest), Ince, fost profesor de fizica, a provocat o surpriza in aceasta campanie electorala, datorita stilului sau combativ.

El a ales sa reprezinte Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat), cu toate ca a esuat de doua ori in trecut in cursa pentru preluarea sefiei partidului.

Adept al discursurilor incendiare, Ince, care are un fiu, se arata a fi un concurent serios fata de Erdogan, fiind capabil chiar sa-l puna in dificultate.

3. MERAL AKSENER

Nascuta pe 18 iulie 1956 la Izmit (nord-vest), Meral Aksener a fost prima care a fost anuntata din randurile Opozitiei, ea candidand din partea Partidului Bun (Iyi, dreapta nationalista), pe care ea l-a infiintat in octombrie 2017.

Nationalist-conservatoare, mama unui fiu, Aksener a fost ministru de Interne in anii 1990 si mult timp a facut parte din MHP, un partid nationalist, aliat acum cu Erdogan.

Participarea sa la guvernare in perioada 1996-1997, in anii cei mai sangerosi pentru rebeliunea kurda din sud-estul tarii, risca totusi s-o priveze in mod larg de voturile kurzilor, care reprezinta circa o cincime din populatie.

4. SELAHATTIN DEMIRTAS

Selahattin Demirtas, nascut pe 10 aprilie 1973 la Diyarbakir (sud-est), a fost desemnat drept candidat al Partidului Democratic al Popoarelor (HDP, prokurd), cu toate ca el se afla in detentie din noiembrie 2016.

Acuzat ca apartine si conduce o organizatie “terorista”, Demirtas, de profesie avocat, tata a doua fete, denunta ceea ce el numeste “o luare de ostatic” politic, afirmand ca este vizat din cauza opozitiei sale vehemente fata de Erdogan.

Demirtas a participat la cursa prezidentiala din 2014 si a obtinut aproape 10 % din voturi.

5. TEMEL KARAMOLLAOGLU

Nascut pe 7 iunie 1941 la Kahramanmaras (sud), Karamollaoglu, candidat din partea Partidului Fericirii (Saadet, islamo-conservator), a fost de trei ori deputat, indeosebi din partea Partidului Prosperitatii (Refah).

Potrivit biografiei publicate pe site-ul partidului sau, Karamollaoglu a fost un colaborator apropiat al lui Necmettin Erbakan, mentor in politica al lui Erdogan.

Tata a cinci copii, Karamollaoglu era primarul orasului Sivas in 1993, cand un incendiu provocat de integristi islamisti s-a soldat cu moartea a 37 de persoane, in majoritate intelectuali, intr-un hotel din oras.

6. DOGU PERINCEK

Nascut pe 17 iunie 1942 la Gaziantep (sud), Perincek conduce Partidul Patriot (Vatan, de stanga) . Doctor in drept, tata a patru copii, Perincek a fost incarcerat de mai multe ori, indeosebi dupa lovitura de stat militara din 1980.

S-a vorbit mult despre el dupa ce a sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-si apara dreptul de a nega caracterul de genocid al masacrelor in randul armenilor in Imperiul Otoman in timpul Primului Razboi Mondial. Si CEDO i-a dat dreptate.

