Alegeri in Marea Britanie: Conservatorii pierd majoritatea (exit-poll)

Potrivit primelor exit-polluri, Partidul Conservator al Theresei May ar obtine 314 mandate in Parlamentul britanic, din totalul de 650, un scor insuficient pentru a constitui majoritatea absoluta, noteaza Reuters. Pana la alegeri, conservatorii detineau 326 de mandate si May si le-a dorit tocmai pentru a-si consolida puterea in Parlament in vederea Brexit.

“In cazul in care exit-pollul este corect, rezultatul constituie un dezastru pentru Theresa May. Dupa doar doi ani, ea a distrus majoritatea absoluta a conservatorilor”, potrivit CNN.

Principalul partid de opozitie, Partidul Laburist ar obtine 266 de mandate.

Partidul Liberal-Democrat ar obtine 14 mandate, fata de 7, cate aveau, iar Partidul National Scotian 34 de locuri in Parlamentul britanic.