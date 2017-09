Alegeri in Germania, rezultate definitive: Victorie neta a conservatorilor Angelei Merkel

Conservatorii cancelarului german Angela Merkel – Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si ramura sa bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) – au obtinut o victorie neta, mult mai larga decat se astepta, la alegerile parlamentare federale de duminica, arata rezultatele definitive.

Totodata, dreapta nationalista, Alternativa pentru Germania (AfD), a inregistrat un scor ce-i permite intrarea in Parlament.

Angela Merkel va fi reconfirmata in functia de cancelar printr-un vot in Bundestag (camera interioara a parlamentului federal) dupa constituirea unei coalitii majoritare in parlament. Negocierile dificile in acest sens, care se contureaza intre CDU/CSU, Partidul Liber-Democrat (FDP, liberalii) si Verzi (ecologistii), ar putea dura pana in decembrie, relateaza AFP.

Potrivit rezultatelor definitive, conservatorii au obtinut 33% din sufragii, cu 8,5% mai putin decat la scrutinul din 2013, iar social-democratii – 20,5%, cu 5,2% mai putin.

Pe locul al treilea se afla AfD, cu 12,6%, inregistrand un scor cu 7,9 puncte procentuale mai mare decat in 2013, ceea ce ii permite intrarea in Bundestag.

Pe locurile urmatoare se situeaza liberalii, cu 10,7%, mai mult cu 5,9% fata de scrutinul anterior, cand FDP nu a mai reusit sa intre in parlament. Stanga radicala Die Linke a obtinut 9,2% (plus 0,6%), iar ecologistii – 8,9% (plus 0,5%).

Viitoarea camera inferioara a parlamentului german va avea un numar record de deputati: 709, fata de 630 in actuala adunare. Aceasta crestere a numarului de deputati se explica prin sistemul proportional complex din Germania, care ajunge periodic sa redistribuie, la finalul numararii, mandate suplimentare tuturor miscarilor reprezentate.

