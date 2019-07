Aflat deja in inchisoare pentru o pedeapsa de 7 ani, Nicusor Constantinescu a mai primit 10 ani

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la zece ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca a platit 30 de milioane de lei din bugetul CJ pentru plantarea de perdele forestiere si pentru alte proiecte care nu s-au realizat.

Decizia este definitiva.

In prima instanta, el fusese condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la 15 ani de inchisoare.

Nicusor Constantinescu executa deja o pedeapsa de sapte ani si patru luni de inchisoare dupa contopirea celor doua condamnari definitive primite, cea de cinci ani de inchisoare in dosarul Centrului Militar Zonal si cea de cinci ani din dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri.

El mai are si alte condamnari in prima instanta si alte dosare in care este judecat pe fond.