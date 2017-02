Aeroportul din Hamburg a fost evacuat de urgenta din cauza unei toxine neidentificate

Aeroportul din Hamburg a fost evacuat de urgenta, duminica, iar cateva zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce o toxina neidentificata s-a imprastiat prin intermediul sistemului de ventilatie. De asemenea, cateva zboruri au fost redirectionate catre alte aeroporturi.

Astfel, sute de oameni, care voiau sa plece cu avionul din orasul german au fost scosi afara, in frig, la temperaturi de sub zero grade Celsius, transmite agentia DPA, citata de ITV.com.

Asta dupa ce 33 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale: s-au plans ca au probleme de respiratie si ceva le irita ochii.

Primele informatii arata ca e vorba de o toxina inca neidentificata, care s-a imprastiat prin intermediul sistemului de ventilatie al aeroportului.

