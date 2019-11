AEP anunta ca a primit 2.000 de plicuri cu voturi pentru turul al doilea. Dancila vrea sa conteste 

Purtatorul de cuvant al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Anamaria Revnic-Calugarita, a declarat, vineri, ca au fost inregistrate 2.000 plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, care vor fi desigilate in seara zilei de 24 noiembrie.

“Au fost primite si inregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul doi, ele vor fi desigilate abia in seara zilei de 24 noiembrie, dupa ora 21,00. In cazul in care pe buletinul de vot optiunea pe care a selectat-o alegatorul nu se regaseste in turul doi, adica candidatul selectat nu se regaseste intre cei doi candidati care participa la turul al doilea, votul va fi anulat, este considerat nul”, a spus Revnic-Calugarita.

Ea a mentionat ca alegatorilor care au optat pentru vot prin corespondenta le-au fost expediate deodata ambele plicuri cu ambele buletine de vot pentru cele doua tururi de scrutin.

“Nu ar fi fost timp fizic ca ele sa fie expediate abia dupa ce Curtea Constitutionala ar fi validat rezultatul alegerilor si s-ar fi stabilit lista cu cei doi candidati care sa participe, prin urmare ele au fost trimise anticipat, buletinul de vot a avut exact acelasi format, iar alegatorii ar fi trebuit sa astepte pana la turul al doilea sa-si exprime optiunea de vot si sa expedieze plicul abia dupa ce ar fi aflat care sunt cei doi candidati care merg mai departe”, a explicat purtatorul de cuvant al AEP.

Plicul odata inregistrat, cetatenii nu mai pot vota. Revnic-Calugarita a mentionat ca instructiunile pentru votul prin corespondenta sunt foarte clare.

“Li se recomanda alegatorilor sa voteze pentru turul doi dupa ce ramane lista definitiva cu cei doi candidati care merg in turul al doilea”, a adaugat purtatorul de cuvant

Desi a fost sefa Guvernului care a stabilit regulile pentru votul prin corespondenta, Viorica Dancila anunta acum ca vrea sa depuna contestatie.

“Vom contesta acest lucru. Nu este un lucru normal, nu stim cine va intra in turul doi, eu cred ca trebuie data dovada de mai multa transparenta si cred ca sa trimiti doua buletine odata cu totii candidatii si pentru turul unu si pentru turul doi nu este un lucru bun”, a precizat Viorica Dancila.

Votul pentru alegerile prezidentiale a inceput deja in diaspora.

