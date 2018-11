Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, exclusi din PSD

Adrian Tutuianu (foto sus) si Marian Neacsu, secxretarul general al partidului, au fost exclusi din PSD, dupa votul in CEx de luni.

Marian Neacsu a declarat la iesirea din CEx ca vor contesta decizia si ca se vor consulta cu colegii din judetele lor.

Paul Stanescu s-a declarat solidar cu cei doi lideri exclusi.

Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a cerut, luni, in sedinta CEx, care se desfasoara la Parlament, excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu si a secretarului general Marian Neacsu.

Propunerea a trecut la vot cu 53 la 9, asa ca cei doi contestatari ai lui Liviu Dragnea au fost exclusi din partid.

“Vom merge, vom analiza, vom discuta cu colegii si vom vedea. Bineinteles ca vom face contestatie, e un fel de executie publica fara niciun sens, sunt acuzatii fara temei, am devenit tradatorii partidului (…) E absolut o minciuna. Noi am fost soldati credinciosi ai partidului si vom ramane, nu o sa luptam impotriva partidului nici in continuare. Vom analiza si vom lua deciziile corespunzatoare si o sa va anuntam”, a spus Marian Neacsu, la iesirea din sedinta CEx, care continua la aceasta ora.

La randul sau, Adrian Tutuianu, liderul PSD Dambovita, a spus: “E un moment dificil, pe care il anticipam. Cred ca e o greaseaa majora, decizia arata ca in PSD e sanctionat delictul de opinie.

Cred ca partidul se indreapta intr-o directie gresita. Ramane ca timpul sa arate daca noi am avut dreptate sau cei care au votat astazi. Vom contesta la congres si, conform CCR, in justitie”.

Liderul partidului, Liviu Dragnea, a declarat la intrarea in sedinta ca va fi una “neplacuta, dar necesara”, insistand ca nu va mai permite ca unii colegi sa unelteasca impotriva propriului Guvern.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si vicepresedinte al PSD, nu este in tara si nu a putut participa la sedinta de azi a CEx, insa a transmis un comunicat de presa, in care sustine ca social-democratii nu mai pot continua “sub teroare” si ca partidul e condus de un personaj “toxic”.