Adrian Severin a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare

Fostul europarlamentar Adrian Severin a fost condamnat, miercuri, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care a fost acuzat ca a luat mita si a facut trafic de influenta in Parlamentul European, in favoarea unei firme.

Decizia instantei supreme este definitiva.

In prima instanta, Adrian Severin a fost condamnat la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, dar luni, la ultimul termen al procesului, procurorii DNA au cerut marirea pedepsei la sase ani si jumatate de inchisoare cu executare, plus un spor de pedeapsa.

In ultimul cuvant, Adrian Severin si-a sustinut nevinovatia si a spus ca este vorba de un proces politic. Unul dintre avocati a cerut desecretizarea unor documente ale SRI si expertize tehnice ale inregistrarilor din dosar, dar cererea a fost respinsa de instanta.

Aparatorii fostului europarlamentar au contestat vehement inregistrarile realizate cu camera ascunsa de jurnalistii de la “The Sunday Times”.

Adrian Severin este acuzat ca in perioada decembrie 2010 – martie 2011 ar fi acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la “Sunday Times” de a-i plati 100.000 euro anual pentru depunerea unor amendamente si respingerea altora care nu conveneau unei societati comerciale pe care jurnalistii pretindeau ca o reprezinta.

Fostul europarlamentar a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pe 11 septembrie 2013, iar in 23 februarie 2016 a primit pedeapsa pe fond.