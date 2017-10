Administratia Trump retrage SUA din UNESCO

Administratia Donald Trump a anuntat, joi, retragerea SUA din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), invocand pozitiile antiisraeliene ale institutiei.

Decizia a fost anuntata, joi, de Departamentul american al Apararii si urmeaza sa fie implementata din 31 decembrie 2017. SUA isi pastreaza statutul de observator, a precizat acesta.

Surse citate de publicatia Foreign Policy anuntasera anterior ca SUA intentionau retragerea din UNESCO, invocand cheltuielile prea mari si pozitiile antiisraeliene ale institutiei.

Decizia marcheaza distantarea SUA de organizatia la fondarea careia au contribuit dupa al II-lea Razboi Mondial in scopul facilitarii accesului la educatie in lume.

Secretarul de Stat american, Rex Tillerson, a luat decizia retragerii din UNESCO in urma cu cateva saptamani si l-a instiintat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cursul intrevederii pe care liderul francez a avut-o cu presedintele Donald Trump in septembrie, la reuniunea Adunarii Generale ONU. Emmanuel Macron voia sa obtina sustinerea lui Donald Trump pentru alegerea unui reprezentant al Frantei la conducerea UNESCO.

Administratia Ronald Reagan a retras SUA din UNESCO in 1984, dar presedintele George W. Bush a dispus readerarea la organizatie in 2002.

SUA au denuntat in mai multe randuri valoarea prea mare a contributiilor bugetare la UNESCO, iar Washingtonul a acumulat restante de peste 500 de milioane de dolari.

Insa problema fundamentala este abordarea UNESCO fata de Israel. In 2016, Israelul si-a retras ambasadorul de la UNESCO in semn de protest fata de faptul ca guverne ale tarilor arabe au obtinut sustinere pentru o rezolutie care denunta politicile Israelului in cazul obiectivelor religioase din Ierusalimul de Est si Cisiordania.

In iulie, UNESCO a declarat centrul vechi al orasului Hebron, o zona din Cisiordania care include Mormantul Patriarhilor, obiectiv palestinian in cadrul Patrimoniului Mondial, o manevra pe care Israelul o considera o negare a legaturilor iudaismului cu orasul biblic.