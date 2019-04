Adevarul: Dăncilă îl înfruntă pe Dragnea. ”Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului, puțin probabil să mă răzgândesc”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat într-un interviu pentru Adevărul că ea a fost cea care s-a opus restructurării în Parlament a guvernului, cerută de Liviu Dragnea, și a adăugat că este ”puțin probabil” să se răzgândească în această privință după sărbători, asa cum i-a sugerat liderul PSD.

Declarații ale premierului în interviul pentru Adevărul:

Dăncilă: Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum.

Pe acest subiect, eu am decis să urmăm calea normală, fără restructurare. O să mă mai gândesc în perioada sărbătorilor.

Rep: E posibil să vă răzgândiţi?

Dăncilă: Puţin probabil.

