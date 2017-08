Accizele la benzină şi motorină cresc cu cel putin 40 de bani pe litru

Accizele la carburanţi vor reveni la nivelul din anul 2016, când conţineau şi acea supraaciza de 7 eurocenţi pe litru, potrivit unui proiect de act normativ de modificare a Codului Fiscal, scrie Economica.net.

Accizele vor creşte cu 22% pentru benzină şi cu 14% pentru motorină, potrivit noilor niveluri din proiectul de actul normativ al Guvernului.

„Pentru menținerea prețurilor produselor petroliere competitive în regiune, se propune revenirea, pentru benzină și motorină, la nivelurile accizelor practicate în anul 2016, respectiv:

● benzină fără plumb – 2.643,39 lei/tonă, respectiv 2.035,40 lei/1.000 de litri;

● motorină – 2.245,11 lei/tonă, respectiv 1.897,08 lei/1.000 de litri”, scrie în proiect.

În momentul de faţă, accizele, după scăderea operată la data de 1 ianuarie 2017, sunt următoarele:

Benzină fără plumb -2.151 lei/tonă, respectiv 1.656 lei/1.000 de litri.

Motorină – 1.796 lei/tonă, respectiv 1.518 lei/1.000 de litri.

Acest lucru se traduce printr-o scumpire de minimum 40 de bani pe litru la pompa la benzina si motorina.

Modificarile vor intra in vigoare de la 1 septembrie, potrivit proiectului citat.

Mentionam ca, potrivit ultimei variante a Codului Fiscal in vigoare nivelul accizelor trebuia sa ramana neschimbat pana in 2020.

“Din analiza comparativa a incasarilor din accize aferente semestrului I alanului 2017, fata de semestrul I al anului 2016 a rezultat faptul ca in primul semestru al anului 2017, incasarile din accize aferente produselor energetice au scazut cu 767.633.796,55 lei”, se spune in expunera de motive.

“In luna iulie 2017, taxele reprezinta 52% din pretul benzinei, respectiv 50% din pretul motorinei (in Romania), in conditiile in care, in medie, la nivelul Uniunii Europene, taxele cumuleaza 62% din pretul benzinei si respectiv 57% din pretul motorinei”, se afirma in documentul Finantelor.