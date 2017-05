Abedi și-ar fi sunat mama înainte să detoneze bomba în Manchester. Fratele său ar fi fost la curent cu planul

Ies la iveală noi detalii despre Salman Abedi, bărbatul de 22 de ani care a comis atacul de pe Manchester Arena, în care 22 de persoane și-au pierdut viața. Potrivit BBC Newsnight, Abedi și-a sunat mama cu puțin timp înainte să detoneze dispozitivul explozibil improvizat.

Un oficial al autorităților libiene a declarat că Salman Abedi și-a sunat întâi fratele aflat în Libia și i-a spus să îi transmită mamei lor, Samia Tabbal, să îl sune. Nu este clar cât de apropiat era Salman Abedi de familia lui, însă un cunoscut al lor spune că, cel mai probabil, părinții bărbatului sunt șocați de gestul fiului lor.

“Sunt sigură că mama și tatăl lui Salman sunt șocați de ceea ce a făcut el. Este foarte trist, deoarece mama lor este foarte inteligentă. A fost inginer în fizică nucleară și a absolvit Universitatea de la Tripoli ca șefă de promoție, cu note excelente”, a declarat un apropiat al familiei lui Abedi.

Un oficial american a declarat presei că părinții lui Salman Abedi ar fi fost îngrijorați că fiul lor a devenit violent. Născut și crescut în Manchester, Salman Abedi este descris de cunoscuți drept un băiat liniștit și foarte respectuos. Problemele ar fi început abia după ce băiatul a renunțat la facultate și a început să aibă o gândire radicală.

Potrivit autorităților, el ar fi călătorit în ultimul an în Libia și Siria, unde s-ar fi antrenat în taberele teroriștilor. În Libia se află acum și familia lui. Părinții lui Abedi s-au născut în Libia, însă au fugit în Marea Britanie pentru a scăpa de regimul lui Muammar Gaddafi. În 2011, după ce dictatorul a fost înlăturat de la conducerea țării, părinții lui Abedi s-au întors în Libia. Potrivit The Telegraph, Salman mai are trei frați: un frate mai mare, Ismail, născut în Westminster, un frate mai mic, Hashim, și o soră, Jomana, care ar trăi tot în Manchester.

Fratele mai mic al lui Salman Abedi ar fi știut cu săptămâni înainte că acesta pregătea un atac în Manchester. Hashim Abedi, în vârstă de 18 ani, a fost arestat la Tripoli, împreună cu tatăl său, Ramadan Abedi. Fratele mai mare, Ismail, a fost și el reținut în Manchester.

Un oficial antitero din Libia a declarat că adolescentul de 18 ani a recunoscut că atât el, cât și fratele său erau membri ai Statului Islamic și că era la curent cu toate detaliile atacului.

Sora celor trei, Jomana, s-a declarat surprinsă de gestul fratelui ei: “Cred că a văzut copii musulmani murind peste tot și a vrut răzbunare. A văzut bombe pe care America le aruncă peste copii în Siria și a vrut răzbunare. Fie că a primit asta sau nu, e între el și Dumnezeu”, a declarat aceasta pentru Wall Street Journal.

digi24.ro