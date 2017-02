A saptea seara de proteste. 10.000 de oameni in Bucuresti. Cateva mii la Cluj si Sibiu, 1.000 la Iasi si Timisoara

Ora20.20: Circa 10.000 de persoane, conform Digi24, s-au adunat luni seara in Piata Victoriei, in a saptea zi de proteste generate de adoptarea de catre Guvern, martea trecuta, a ordonantei de urgenta pentru modificarea codurilor penale, abrogata ulterior.

Pe asfalt in Piata a fost desenat cu creta un mesaj mare: “Multumim Romania!”. Lumea continua sa vina in Piata Victoriei, relateaza HotNews.

O noua seara de proteste si in tara.



20:07: Peste 1.000 de manifestanti la Timisoara si Iasi.



20:03: Peste 250 de persoane s-au adunat in zona centrala a municipiului Galati pentru a saptea seara consecutiv si scandeaza impotriva Guvernului. “Iubirea de tara in strada se masoara”, “Demisia”, “PSD – Ciuma rosie”, dar si “Toate partidele, aceeasi mizerie”. (News.ro)

19:57: Peste 500 de persoane in fata Prefecturii Brasov. Oamenii cer demisia Guvernului: “Garantia noastra e plecarea voastra”. (News.ro)

19:51: Numarul protestatarilor din Cluj a urcat la cateva mii. (Ziua de Cluj)

19:44: Cateva mii de manifestanti la Sibiu. (Agerpres)

800 de oameni in strada la Constanta, 800 si la Brasov.