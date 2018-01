A murit Verestoy Attila

Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit la varsta de 63 de ani.

Verestoy Attila era singurul parlamentar aflat in functie inca din 1990, fiind ales de 8 ori senator UDMR de Harghita in toate legislaturile. In prezent, facea parte din Comisia de Control SRI.

Nascut pe 1 martie 1954, in Odorheiu Secuiesc, Verestoy Attila suferea de cancer pulmonar si era internat la Viena.

Marko Bela, fostul sef al UDMR, a declarat la Digi24 ca stia ca este bolnav, dar totusi spera “sa treaca de aceasta incercare”. “A avut un rol extrem de important in ceea ce priveste constructia democratica din anii ’90 din Romania. (…) un adept al dialogului, al colaborarii intre romani si maghiari, intre UDMR si partidele romanesti”.

“A fost bolnav. A fost o evolutie foarte rapida. Din pacate, aseara a murit colegul nostru (…) Este o pierdere mare, o pierdere uriasa”, a spus si Kelemen Hunor pentru Digi24.

O reactie imediata a avut si liderul PSD, Liviu Dragnea:

“Am aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a lui Verestoy Attila!

A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR care si-a pus amprenta asupra multor proiecte legislative, esentiale pentru Romania, dezbatute si adoptate in ultimii douazeci de ani! Un partener de dialog si de dezbateri constructive!”, scrie pe Facebook Liviu Dragnea.

De la Guvern a venit pe adresa redactiei un mesaj si de la premierul interimar Mihai Fifor:

“M-a intristat vestea plecarii dintre noi a domnului Verestoy Attila, unul dintre cei mai longevivi membri ai Parlamentului Romaniei. Pentru mine, domnul Verestoy Attila va ramane un model de echilibru in politica Romaniei post-decembriste. Adept al dialogului constructiv, domnul senator a cultivat cu perseverenta si abilitate punti de colaborare intre UDMR si celelalte formatiuni politice, in beneficiul majoritatii si minoritatilor nationale, in egala masura. Transmit intreaga mea compasiune familiei, prietenilor si tuturor celor care l-au cunoscut!”.