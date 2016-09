A murit Shimon Peres, fostul presedinte al Israelului, laureat Nobel. Reactii din toata lumea

Shimon Peres, fostul presedinte israelian si laureat al Nobelului pentru Pace, a murit in noaptea de marti spre miercuri la varsta de 93 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

“Da, intr-adevar (a murit, n.red.) “, a raspuns Rafi Walden, medicul sau personal. El a decedat in timpul somului, “la ora locala 3.00 (si a Romaniei) “, a adaugat medicul.

Walden nu a oferit alte informatii, precizand ca o conferinta de presa era pregatita pentru miercuri dimineata.

Odata cu moartea lui Peres, o figura istorica, dispare si ultimul supravietuitor al generatiei parintilor fondatori ai Israelului si unul dintre principalii arizani ai Acordurilor de pace de la Oslo, care au pus bazele autonomiei palestiniene in anii ’90 si care i-au adus Nobelul.

Vestea mortii fostului presedinte israelian Shimon Peres a indurerat oameni din toata lumea, printre care fosti si actuali presedinti.

Presedintele german Joachim Gauck, omologul sau francez, Francois Hollande, precum si fostul lider american Bill Clinton au adus un omagiu, miercuri, memoriei fostului sef de stat israelian Shimon Peres.

“As vrea sa va exprim dumneavoastra, precum si poporului israelian profundele mele condoleante”, a transmis presedintele german intr-o scrisoare adresata omologului sau israelian Reuven Rivlin, conform France Presse.

“Shimon Peres a marcat Israelul ca niciun alt politician. El si-a servit tara in diferite functii – cu principii solide, cand era vorba de securitatea Israelului, si o vointa puternica, atunci cand era vorba despre a face sa avanseze procesul de pace cu palestinienii”, a continuat Gauck.

“In pofida atrocitatilor comise (de nazisti) impotriva familiei sale in timpul Holocaustului, Shimon Peres a intins mana” germanilor, a spus presedintele Joachim Gauck.

“Pentru aceasta atitudine, noi ii suntem foarte recunoscatori”, a adaugat el. “Viata in serviciul pacii si al reconcilierii poate fi exemplu pentru tineri”, a punctat presedintele german.

La randul sau, presedintele francez Francois Hollande a evocat amintirea unuia “dintre cei mai inflacarati aparatori ai pacii” si a “unui prieten fidel” al Frantei.

“Shimon Peres apartine de acum Istoriei, care l-a insotit de-a lungul intregii sale vieti”, a scris Hollande intr-un comunicat.

“Odata cu disparitia lui Shimon Peres, Israelul pierde unul dintre oamenii sai de stat cei mai ilustri, iar pacea – pe unul dintre cei mai inflacarati aparatori ai sai si Franta – un prieten fidel”, a sustinut presedintele francez, care avusese o ultima intrevedere cu fostul sef al statului evreu in 25 martie. “Mi-am putut da seama ca forta convingerii sale era intacta”, si-a amintit el.

Fostul presedinte american Bill Clinton, care a supervizat semnarea la Washington a acordurilor de la Oslo intre israelieni si palestinieni, a evocat intr-un comunicat amintirea lui Shimon Peres, “un geniu cu inima mare”, “un fervent avocat al pacii, al reconcilierii si al unui viitor in care toti copiii lui Abraham vor construi un viitor mai bun”.

Shimon Peres a suferit un accident vascular cerebral major in 13 septembrie, insotit de o hemoragie interna. El a fost plasat atunci sub respiratie artificiala si sedative in sectia de terapie intensiva a spitalului Tel-Hashomer din Ramat Gan, in apropiere de Tel Aviv, unde a decedat in noaptea de marti spre miercuri.